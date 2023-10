Contrataque de Belén Francese contra Andrea Rincón

Sin dudas, uno de los escándalos de la semana fue el encontronazo que tuvieron Belén Francese y Andrea Rincón. La pelea se sucedió mientras grababan la emisión de PH (Podemos hablar) que se emitió este sábado. Y ahora la que contraatacó fue Francese.

En sus redes compartió un mensaje que, claramente, está dedicado a Andrea Rincón. “¡Feliz día, mamitas! Las amo. A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda!”, comenzó diciendo. Y luego agregó picante: “¡Vibras oscuras, LEJOS! ¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza por una Argentina mejor. Viva el Amor”. Vale señalar que la mención al color puede ser tomado porque, además de todo, ella y Rincón tienen reconocidas diferencias políticas y opiniones sobre, por ejemplo, el aborto.

La pelea entre ambas se originó cuando estaban grabando el programa y Francese contó una anécdota donde aseguró que Rincón había querido coquetear con ella. A lo que Rincón no solo negó tal cosa, sino que expresó: “Perdón, pero te lo quiero decir. Lo que hiciste recién, no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Querer decir que yo te insinué... No me gustás, no me gustaste nunca y no tengo por qué ir mañana y que digan que intenté seducirte, porque es mentira. Entonces yo estoy acá, me estoy comiendo todo un programa pasándola mal, porque tenés ganas de hacerte, no sé. Yo lo único que hice fue ir a consolarte”.

Y en el video que se conoció durante estos días se ve cómo siguió aquella discusión: “Yo te disculpo, pero sabés que no me gustaste nunca. Que no lo haga más, eso no se hace”, expresó Rincón. “Qué tengo que hacer, no me vas a decir”, le respondió Francese. Sin lugar a dudas, esto va para largo.