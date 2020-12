“Creo que hay que volver al teatro presencial de la forma más segura que encontremos”

Con una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión, Marcelo Mazzarello integra el elenco de la serie polémica sobre el fallecido Diego Armando Maradona. Además, está produciendo un unipersonal.

En diálogo con diario Hoy, reflexionó sobre las medidas preventivas que decretó

el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus imperante.

—Desde el comienzo de la cuarentena, fuiste una voz crítica al respecto…

—Primero, la irracionacionalidad. Como mi padre estaba internado, me pareció que era desacertado cortar el vínculo entre familiares y pacientes que se encuentran en estado crítico. Eso me pareció una exageración. Por eso lo tuve en primer plano todo el tiempo y no me parecía lo correcto. Cuando nos enteramos que existía este virus, me pareció bien cerrar durante 15 o 20 días. Cuando empezó, uno lo asumió como lo que es una cuarentena que, como mucho, son 40 días. Así acaté mientras estuvo dentro de los límites razonables, pero cuando se empezó a extender y ya no podía volver a ver a mi padre, pedí permisos, vi que en la calle se recortaban derechos a la circulación. Creo que asistimos a un Estado policial.

—Este contexto afectó muchísimo a ciertos rubros y sectores sociales, el actoral no fue la excepción. ¿Cómo lo viviste en lo personal?

—Estaba por hacer la segunda temporada de la serie de Maradona, así que nos partió el año al medio, íbamos a empezar a mitad de año y eso no pudo ser. En lo personal, tuve alguna que otra cosa que pude hacer vía Zoom o algún rebusque de las cosas que tiene la profesión, siempre podés hacer alguna cosa que te sirva. Uno vive de los ahorros y se la va rebuscando como puede. Pero es uno de los sectores en el que no solo no ves ahora una posibilidad, sino que en este planteo de continuar con la cuarentena, con este estado de excepción permanente tampoco ves el horizonte, porque cuanto más tiempo se tarde en tomar decisiones, en volver, peores van a ser los resultados, más miedo se le metió a la gente, más difícil va a ser recuperar al pú­blico. Hay que ir pensando de qué manera, como sí veo que pasa en los países europeos. Ahí, por más que haya rebrotes, sigue existiendo el cuidado social, y vuelven a las actividades con los protocolos.

—Afirmaste no te sentís respaldado por la Asociación Argentina de Actores, ¿en qué ejes te parece que está en deuda?

—La ausencia es absoluta, pero en particular, el gremio ni siquiera se presentó a hablar de los protocolos para una posible vuelta. Ahora sé qué sí, pero al estar absolutamente alineados con el Gobierno hacen como una militancia de las medidas que se toman. Entonces están como muy cómodos en la situación pues ellos tienen su sueldo. Trabajan, pero su sueldo y la obra social salen del trabajo de los intérpretes. Para mí, es terrorismo sanitario, siguen metiendo miedo sobre algo que tiene una determinada peligrosidad como la vida misma, como tantas cosas. No nos podemos sentar a esperar la vacuna como estuvieron militando hasta hace poco.

—Formás parte de Sueño bendito, ¿cómo se siente estar en una serie que genera tanta expectativa antes del estreno cuando todavía no se conoce casi nada?

—Más allá de las polémicas que pueda generar la serie, es Maradona el que genera la controversia siempre que aparece su nombre de cualquier manera. La serie en sí, para mí en lo personal, es un gran trabajo. Fue uno de los trabajos más lindos que me tocó hacer, porque hago de Bilardo y es un personaje maravilloso, un técnico distinto. Una personalidad diferente que formó parte de otra Argentina que yo llegué a ver, que disfruto y que me parece un lindo ejemplo de lo que podríamos ser. Representa el potencial que tiene la Argentina con una mentalidad que yo creo que encarna muy bien Carlos Salvador Bilardo. Y está muy encarnada en esa época del 86, que fue la primera temporada y lo que pasó con esa Selección. Desde lo personal, es un trabajo que yo quiero mucho:se trata de revivir una linda época de la Argentina que me tocó vivir de joven. Más objetivamente, creo que es una serie hecha con muchísimo nivel, muy trabajada en el guion. También es elaborada en la capacidad técnica, porque se van a mezclar tomas reales con tomas de ficción, están los mejores equipos en cada área. Es una gran producción, una gran oportunidad y un gran trabajo.

—Hiciste múltiples personajes en cine, televisión, teatro, ¿tenés planes para llevar a cabo alguna producción digital?

—Estoy preparando un espectáculo unipersonal. Personalmente, prefiero cualquier forma de la presencialidad. Creo que hay que volver al teatro presencial de la forma más segura que encontremos.