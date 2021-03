"Dalma es una cucaracha"

Sigue la polémica en torno a la muerte de Diego Maradona, que generó internas en torno a la herencia. En las últimas horas salio a romper el silencio Mónjica Islas, la madre de Rocío Oliva, quien disparó contra Dalma Maradona y Claudia Villafañe. Todo empezó por un posteo de la hija del Diez, tras el cruce entre su madre y la ùltima novia de Maradona.

Fue Rodrigo Lussich en Intrusos, quien detalló el mensaje de la mujer: "Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas. Que conmigo no se metan, ni de mi como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha".