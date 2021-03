Dalma Maradona tuvo duras palabras contra Jazmín

En las últimas horas, Cinthia Fernández brindó una información que alegaba que su intima amiga Jazmín Garbini era la mujer que le quitaba el sueño a Diego Armando Maradona.

Es más, hicieron un móvil televisivo con ella en el transcurso de Los ángeles de la mañana. Allí reveló cómo fue el primer momento en que se vieron, las anécdotas y los tiroteos del 10.

Ante la situación, la hija mayor de Diego Armando con Claudia Villafañe, la actriz Dalma Maradona, afirmó a través de Twitter: “Que asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones. Vaya a su casa con su familia y no repita bolu... que alguien le dijo que mi papá dijo. ¿La gente no tiene vergüenza nunca?”.