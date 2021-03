Miguel Zayas, el español que triunfa en el reggaeton flamenco

Noble y talentoso, el español Miguel Zayas se encuentra abocado a la promoción y difusión de su arte musical. Es por ello que dialogó con diario Hoy para dar a conocer su material más reciente.

—¿En qué momento comenzaste a incursionar en la música?

—Desde pequeño tuve inquietudes hacia la música, me llamaba la atención el tema de la canción y los grandes artistas. Gracias a mi papá que musicalizaba el hogar, conocí a Julio Iglesias, Luis Miguel y eran ídolos para mí. Luego la curiosidad, me llevó a indagar por karaokes familiares, me escuchaban y animaban para hacerlo. Así empecé a grabar canciones en mi casa, luego en un estudio pero en un nivel de hobby. Tiempo después integré una orquesta en Málaga, conocí personas del mundillo que me ayudaron en relación a las técnicas, para avanzar un poco más de forma profesional, y me lo tomé en serio.

Luego abandoné la banda para largarme como solitario junto a otros músicos que me acompañaban. Entonces comencé a hacer reversiones del pop de los años 80 y 90 que me llevaron a ir un poco más allá para componer mis canciones y realizar mi propia música. También, junto a una amiga, empezamos a presentarnos en los concursos. Sin embargo, tiempo después falleció e inicié la composición de un tema en su homenaje pero no podía finalizarlo porque siempre la recordaba. Luego avancé, organizamos un concierto en su nombre, Carmen, que fue celebrado en el día que hubiera cumplido años. Esa es mi historia en la música.

––¿Qué podés contarnos sobre el material que estás presentando?

—El material es movido, fresco, e intentamos hacer más repertorios para cuando se pueda volver más a la normalidad que ahora no se puede debido a la suspensión que existe en Europa. Así armamos una grilla para bailar, que la gente se divierta con ella, estamos haciendo el estilo reggaeton flamenco y ya tenemos dos singles que están disponibles en las plataformas digitales.

—Estás sentando un precedente gracias a la apertura a nuevos géneros musicales. ¿De qué manera es recepcionado tu arte?

—Muy bien pues todos me escriben a diario para darme sus gratitudes. Tengo un gran público en la Argentina que comparten sus andanzas con mis temas. Por otra parte, los clips tuvieron un gran acogimiento. A la brevedad saldrá la balada llamada Nuestro patio que recuerda mi infancia y las historias de amor. En especial con la persona que crecí, por las andanzas de la vida y esas aristas.