Sharon Osbourne: “Ozzy es un sobreviviente”

Por la presentación de Las nueve vidas de Ozzy Osbourne en Canal A&E, el próximo 15 de marzo, documental dirigido por Jack Osbourne, que repasa la vida del mítico músico, diario Hoy habló con Sharon Osbourne, su eterna compañera, en las buenas, y en las malas.

—¿Qué conoceremos en el documental sobre ustedes?

—Creo que es muy preciso este documental, la forma en la que está mostrado; no es que estamos tratando de disfrazar algo, es muy real, muy fidedigno. Esto muestra los triunfos de Ozzy, los momentos duros que ha vivido, creo que es un gran documental sobre la vida de una persona.

—¿Sensaciones tras haberlo acompañado durante toda su vida?

—Bendecida, soy una persona sumamente bendecida, él me cambió la vida. Jamás pensé que podía tener una familia hasta que conocí a Ozzy. Ha hecho tanto por mi como yo he hecho por él. Éramos dos personas de distintos mundos con nada y mucho en común. Por eso es una relación que siento que estaba predestinada.

—¿Cómo está Ozzy tras el diagnóstico de parkinson?

—Cambia todos los días, hay días que está brillante, Ozzy camina, se siente espléndido y a la semana siguiente puede sentirse realmente mal y no sentir mucha energía que digamos. Nada es permanente, va variando todo el tiempo. Ozzy trabaja con un fisioterapeuta, buscamos cada nueva medicina que sale sobre el Parkinson, los mejores tratamientos para él. Todos los días es distinto. No va a estar postrado en una silla, así no toma él la cuestión.

—Él estuvo al lado tuyo cuando estuviste enferma, ahora estas junto a él…

—Todo forma parte del matrimonio, apoyarse, él estuvo al lado mío y yo voy a estar siempre al lado de él. En un par de meses vamos a cumplir nuestro aniversario 39 de casados, lo conozco hace casi 50 años, así que él ha estado siempre en mi vida.

Una mujer en un mundo de hombres

—En una industria dominada por hombres, como la del rock, fuiste una de las pocas mujeres ¿cómo fue ese camino?

—Hay millones de cantantes pop pero hay muchas menos que se quieran meter en el mundo del rock. La gente mira a las mujeres de una forma diferente. Si eres buena en lo que hacés te ganas la credibilidad, independientemente del campo en el que te metas, la idea es que tienen que saber si eres buena. Que realmente tienes un talento y un don, porque en el rock no es como en el pop donde la gente no te dice las cosas a la cara.