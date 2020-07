¿Damián o Samanta? Christophe reveló a quién contrataría

Durante toda la semana pasada se habló de la final del certamen de cocina de Telefe que buscaba encontrar al Gran Pastelero Amateur de Argentina. Y no es para menos: después de una exitosísima temporada liderando el rating de la televisión local, su final se vio empañada por una serie de irregularidades que impulsaron la descalificación de una de sus participantes, Samanta Casais. El título fue otorgado a Damián Pier Basile, que había quedado en segundo puesto.

En este marco, Christophe Krywonis (el chef y jurado del certamen) estuvo invitado en la noche del sábado al programa del mismo canal conducido por Andy Kusnetzoff. Del envío también participó virtualmente, a través de una comunicación por Zoom, Casais, quien habló mano a mano con el cocinero.

El momento fue aprovechado por el francés para solidarse con ella a raíz de las duras críticas recibidas en las redes sociales, como así también en ciclos radiales y televisivos. “Lo único que nos preocupó fue tu estado anímico, que no te afectara mucho todo, porque nos impactó cómo se fueron de mambo. Incluso algunos periodistas, gente que habla normalmente de política y empezó a opinar de esto, personas que hacen radio y decían cosas que no correspondían, y los haters, pero ellos son alimentados por los medios se encargaron de alimentar esta historia de muy mal modo y pasó algo que nadie creía posible”, dijo Christophe. Y añadió: “Nosotros como jurado, hablo por Telefe y por Turner, lo único que nos motivó después era cómo terminar para que Samanta no quede afectada por todo eso”.

En la misma línea, el conductor del ciclo nocturno de los sábados remarcó, dándole el pie a Samanta: “Además te invitaron a ir a ese momento cuando ya te avisaron que te iban a descalificar y vos quisiste ir. Lo cual está bueno que vayas a dar la cara”. Y ella afirmó: “Sí, claro, no había ninguna obligación de estar ahí, pero lo sentí necesario, honesto, me parecía importante estar y sobre todo por respeto. Creo que ante todo que cuando uno comete errores los tiene que asumir con la frente en alto y me hizo bien realmente”. En este aspecto, concluyó: “Sentí que dejaba atrás una mochila de piedras que venía cargando hace ya quince o veinte días y fue liberador. Esa noche pude dormir en paz”.

Luego de hablar de los momentos de tensión que vivió tras la polémica del programa y para despedirla entre risas, Kusnetzoff lanzó una pregunta al chef poniéndolo entre la espada y la pared: “Le voy a preguntar a Christophe algo difícil. Si te ponés un restaurante y tenés que contratar a un pastelero, tenés puesto para un lugar, ¿contratás a Damián o a Samanta?”. Rápido de reflejos y acostumbrado al ritmo televisivo, el chef respondió: “Damián está en Rosario”. Y luego se sinceró: “A Samanta, sin problemas, si es que aprendió más cosas, porque le falta pulir mucho todavía”.