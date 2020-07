Coco Sily: “Los actores estamos viviendo la peor crisis”

Son pocos los artistas que pueden concretar éxitos inmersos en la incertidumbre laboral que dispara la pandemia. Coco Sily es el fenómeno de los shows online. Es por ello que el 18 de julio suma una función a su espectáculo virtual, para llevar su humor a todos los hogares.

En diálogo con diario Hoy reveló detalles de su trabajo y cómo pasa esta situación extraordinaria.

—¿Cómo te encontró el confinamiento social, preventivo y obligatorio?

—Cuando se decretó, estaba con la gira armada, había vuelto de Uruguay donde hice temporada en Punta del Este. En ese contexto, me iba a tomar marzo para retomar en abril. Por otra parte, continué con el programa de radio porque me hace muy bien. Al principio sucedió de forma virtual, pero ahora estoy yendo con las prevenciones y recaudos posibles.

—Participaste de Terapia en cuarentena, ¿qué podés contarnos sobre ese proyecto?

—Eso apareció después, me llamaron para ser parte, con la experiencia inédita de tener que grabar solos. Te llegaba el kit a la puerta con cuestiones técnicas para armarlo. Fue la primera serie que se hizo dentro de la pandemia, quedó linda y estoy conforme. Después apareció el ofrecimiento de Plateanet para hacer la obra online. Es una experiencia inédita, estás una hora hablando a una cámara o un teléfono. Gracias a la aprobación del protocolo, las dos siguientes pude hacerlas en un estudio, pero me cuesta no tener la respuesta de la gente. Si bien estas más tranquilo por no tener que chequear todo el tiempo que las cosas estén, me mata que falte el público.

—Te han catalogado como “el Rey del streaming”, ¿qué opinás sobre ese mote?

— Es una bendición, porque los actores estamos viviendo la peor crisis, aunque esta profesión siempre está en crisis. Soy un bendecido porque siempre he tenido trabajo y esto es increíble. Igual prefiero seguir yendo al teatro, recorrer provincias, lugares, y barrios.

—Las funciones online suelen expandir la carrera hacia otros lugares del mundo, ¿cómo se da en tu realidad?

—Me pasa con el exterior, gente de España, Estados Unidos, Uruguay, lugares de acá como Tierra del Fuego, por eso decidimos continuar. La función del 18 de julio es la cuarta en cuarentena. No es que grabo, suceden todas de forma diferente, son todas distintas, voy innovando mientras transcurre ahí el vivo. Algunos compañeros lo hacen grabado, pero yo quiero hacerlo en el momento que pasa, es una función de teatro que dura 1 hora y 20 minutos. Quiero que suceda de esa forma porque necesito el vértigo, es lo más parecido que le encuentro a un espectáculo teatral.

Un apodo de juventud

—Te llamás Fernando pero todos te conocen por tu apodo…

—Me llaman Coco desde la escuela secundaria. Tenía 15 años, en las horas libres o recreos era bastante histriónico y hacía un personaje de un peluquero que sentaba a uno en una silla y lo peinaba, mientras criticaba a todo el mundo. El personaje era Cococho Fernández, y me pedían que lo interpretara. Luego se redujo a Coco, hoy en día, hay gente que ni sabe que me llamo Fernando.

Humor, familia y cine

—¿Es difícil hacer humor? ¿Este momento inusual te inspira?

—No, lo hago e indago en lo que sucede. Es más, lo enfoco desde un lugar divertido para reírme de esta mierda. La primera parte es eso y después bloques de cátedra.

—¿Cuáles de todas las aristas de tu carrera es la preferida? ¿Qué lugar ocupa el cine?

—Soy muy feliz en la radio, la televisión también, pero el teatro es mi casa. En el cine aún no le encontré la vuelta. Si bien protagonicé películas que no fueron taquilleras, hubieron otras que sí. En Metegol componía a un villano muy lindo, pero me cuesta encontrar en el séptimo arte algo lindo. Hice una que se ve mucho por Youtube, se llama 1 peso 1 dólar, se hizo medio de culto, con 200.000 vistas. Muchos años después, me siguen hablando de ella. En este proyecto compartí el elenco junto a Andrea Politti, Mike Amigorena y Ulises Dumont, entre otros. Es una película muy argenta.

—Ahora CINEAR potencia las propuestas…

—Sucede que sino estás solo una semana nada más, y el superhéroe te come, se transforma, en realidad, en un villano.

—En medio de la pandemia, uno de tus hijos tuvo apendicitis. ¿Cómo lo viviste?

—Fue al principio, se descompuso y fue bravo. Por suerte se solucionó rápido, es joven, tiene 20 años. Si bien pasamos un día asustados porque no entendíamos qué sucedía, lo diagnosticó un médico, lo internaron, lo operaron y al otro día ya estaba en su casa. En el medio de esto, ir a una institución médica no fue nada grato. Por suerte, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora estoy dándolo todo en La súper cátedra en cuarentena, este 18 de julio con entradas en venta por plateanet.com. Piensen que con un solo ticket, la ven todos. Además tiene un precio económico para que puedan pasar una linda noche.