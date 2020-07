Los protagonistas de la serie La jauría cuentan todo

La jauría está basada en el caso real de La Manada y toma como punto de partida la desaparición de Bianca Ibarra (Antonia Giesen), una estudiante que lidera la toma de un colegio católico y privado tras una denuncia de abuso contra un profesor. La serie es protagonizada por Mariana Di Girolamo, Paula Luchsinger y Lucas Bal­maceda, entre otros, quienes dialogaron con diario Hoy sobre la historia

—¿Qué es lo que más les gustó de sus personajes?

—Paula Luchsinger: Su arrojo y valentía, tengo hermanos y me puse a pensar qué pasaría si a uno de ellos les pasa esto.

—Mariana Di Girolamo: Algo parecido, pero que haya podido perder el miedo y animarse a denunciar al profesor y encontrar en el colectivo el poder, en su tribu, sus amigas y seguir adelante a pesar del trauma.

—Lucas Balmaceda: Yo no sé si puedo decir que amé a mi personaje, porque fue un ho­rror, es un personaje fragmentado física y psíquicamente, y aunque me hicieron subir de peso para aparentar ser rugbier, con el nivel de carga emocional, bajé de peso. Ad­miro la vulnerabilidad y lo fuerte que me hizo como actor lo que me tocó atravesar.

—¿Cuál fue la primera sensación ante la convocatoria al proyecto?

—PL: Muy honrada y orgullosa de estar en una serie que muestra estas temáticas, creo que los artistas y la cultura no tienen que evadir los problemas de la época, sino iluminarlos, complejizarlos, profundizarlos, nombrarlos.

—LB: El tema que se titule La jauría viene a dar nombre a un discurso fascista que los protagonistas tratan de derrumbar, el juego del que se habla tiene eso, no encontrar una forma de salir de él y seguir justificando crímenes de odio. La serie desmantela este discurso, desnudando también cómo se mete en todos, principalmente en los últimos cuatro años con las elecciones de presidentes fascistas en todo el mundo.

—MDG: Para mí fue muy significativo hacer una serie distinta a las teleseries que venía haciendo, o con Ema, pocas escenas diarias, el lenguaje, y poder entrar en el formato con comodidad fue vital, es fascinante cómo corre la historia.