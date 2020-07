Laurita y Cabré: la ventanita del amor que se cerró

Desde que ingresó al medio, Laurita Fernández creció a pasos agigantados. Artista completa como pocas, demostró que además de formación tiene carisma. Lista para asumir el rol de coconductora junto a Ángel de Brito en el certamen de canto producido por La Flia (que tendrá como protagonistas a 16 famosos y a cuatro grandes jurados) ella conversó con el conductor del magazine de El Trece en un mano a mano.

En lo que refiere al nuevo desafío se mostró muy entusiasmada y aseguró: “Estoy chocha. Volver a trabajar a diario, con gente que quiero tanto, en una productora tan querida y en un programa que va a estar buenísimo me entusiasma muchísimo”.

Pero además del ciclo pronto a estrenar, uno de los temas obligados fue su última relación. Recordemos que a fines de abril ella confirmó su ruptura con Nicolás Cabré tras casi dos años de amor. En este sentido, Ángel quiso saber si aún había chances de una reconciliación. Entonces, la bailarina se sinceró: “Hay mucho amor. No es una persona a la que dejo de querer de un día para el otro y obviamente me lleva su tiempo y su proceso. Cuando hablamos, la verdad es que amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente”. En este sentido, ahondó: “Él cambió su proyecto de vida y yo no sé cuál quiero que sea el mío, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él”.

El conductor recordó que no se trató de una relación pasajera, sino de una pareja con proyectos a futuro y Laurita asintió: “Fue la primera vez que me surgieron ganas de pensarme armando mi propia familia”. Entonces, las “angelitas” aprovecharon para preguntar si su entusiasmo profesional la había llevado a echarse atrás, pero ella negó: “En mí el proyecto sigue estando a futuro, es algo que no dejo de querer como mujer, como persona. Hoy sí tengo ganas de trabajar”.

Pícaro y rápido, Ángel lanzó: “Tenemos que buscarte el candidato”. Y ella, divertida aclaró: “Yo no vi la lista completa, pero tampoco quiero ponerme a usar el Cantando de Tinder”. “No, pero es un año duro así que hay que ver todas las opciones, no hay que descartar nada”, cerró cómico el conductor.