Daniela Celis y Thiago Medina serán padres

Los participantes de Gran Hermano Daniela Celis y Thiago Medina están viviendo bajo el mismo techo. Además este amor transita su mejor momento y dieron la noticia que están en la dulce espera de gemelos. Al respecto, la futura mamá afirmó en el aire del programa Fuera de joda: “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”.