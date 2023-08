El mal momento de Norberto Marcos, ex de Fátima Florez

Está clarísimo que el romance del año es el que tiene en amor al candidato presidencial Javier Milei y a la imitadora Fátima Florez. La novedad se conoció recién el lunes pasado pero ya hay muchísima tela para cortar. Luego de que se conocieran las primeras declaraciones de los enamorados, ahora empiezan a conocerse algunas cosas respecto a otro de los implicados, aunque sea indirecto. Se trata de Norberto Marcos, ex de Fátima Florez. Ellos estuvieron juntos durante 22 años y su separación a comienzos de este 2023 fue una conmoción para muchos.

Ya el mismo día que se conoció el amor entre Milei y Florez trascendió que Marcos había roto en llanto al enterarse. Y ahora salieron a la luz algunas novedades. Quien las compartió fue la periodista Paula Varela, que si bien contó que su respuesta fue “Paulita no quiero hablar…”, detalló que Norberto estuvo haciéndose chequeos médicos y que esta situación no ayuda en nada a su salud.

Vale recordar que Marcos en 2006 sufrió un infarto por el cual debió ser operado cuatro veces. Además de ello, la periodista fue muy ilustrativa al momento de graficar el momento de angustia que está atravesando el productor. “Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora”, deslizó. Además de ello, entre todo lo que se dice de un lado y del otro, quien dio una polémica declaración fue Karen Salas, ex compañera de Fátima en el espectáculo Las primas. En Socios del Espectáculo (El Trece) ella dijo: “Fátima es quien es gracias a Norberto”. Es más, en ese mismo ciclo deslizaron que Fátima no guarda buenos recuerdos de aquella época: “Ella no quiere que se sepa porque era Prima suplente en las giras, y ella detesta este momento de su vida”, dijo Nancy Duré. Habrá que esperar para saber cómo sigue esta flamante historia de amor. Entre tanto, los novios declaran su amor frente a los micrófonos.