Jazmín Bazán estrena película sobre Griselda Gambaro

La realizadora Jazmín Bazán presenta Gambaro, una mirada sobre Griselda Gambaro que llega hoy a los cines. Con ella hablamos para saber detalles de la película.

—¿Cómo surgió la idea de hacer el documental y cómo llegaste a Griselda? ¿Aceptó rápidamente la propuesta?

—Llego a Griselda por mis padres. Ambos artistas plásticos la leyeron siempre. Sus libros siempre estuvieron en la biblioteca de mi casa y desde muy joven me sumergí en sus lecturas y me interpelaron directamente. Tiempo después, interesada en su obra, la llamo para conocerla y me encuentro con una persona con una sencillez y posición frente a la vida única. Su sencillez por un lado y la fuerza poética de sus obras por otro me llevaron a la idea principal de esta película. No. Su primera respuesta fue un no.

—¿Qué aprendiste sobre ella con ella y durante el proceso de investigación que tal vez no sabías?

—Se aprende mucho en el camino que hacer una película lleva. Es mi ópera prima, el aprendizaje fue enorme. También al trabajar con una autora tan prolífica y con tanta producción como Griselda solamente las lecturas y relecturas sobre su obra son inagotables. También necesariamente al trabajar desde el lenguaje cinematográfico el acercamiento a ella y sus obras es diferente y continuamente se abren nuevos interrogantes.