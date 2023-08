Wanda compartió a través de las redes cómo sigue su tratamiento

La empresaria y conductora sigue en Estambul, Turquía, pasado poco más de un mes desde que se conoció que estaba transitando una complicación de salud. Y ahora acaba de dar algunas novedades desde sus redes sociales. Allí, dónde tiene millones de seguidores, sus fans le dejaron algunas preguntas y ella respondió a corazón abierto. Por ejemplo, se refirió a cómo viene llevando el tratamiento cuando le preguntaron si estaba mejor de salud. “Sí, siguiendo con los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que me aman” dijo y compartió una foto donde se la ve en pleno tratamiento. Además, aprovechó y se refirió a los polémicos dichos que deslizó su madre hace unos días, sobre su situación con Icardi. Nora había dicho que ella estaba “amenazada”. Wanda respondió, junto a una romántica foto: “Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”.