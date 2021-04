David Peterson: “No hay una receta para crear idiomas”

Hace unos días llegó a Netflix Sombra y hueso, apasionante relato inspirado en la saga de Leigh Bardugo, quien además oficia de productora, en el que diferentes “especies” dialogan en distintos dialectos creados por David Peterson, escritor e inventor de los lenguajes de la mayoría de las series fantásticas. Diario Hoy dialogó con él en exclusiva y le consultó qué tan difícil es ser un conlanger o constructor de idiomas.

—Mientras te formabas, ¿supiste que terminarías trabajando para cine y televisión?



—No, para nada, de hecho estuve a punto de no hacerlo. Cuando conocí a otras personas que creaban lenguajes online, no se respetaba el trabajo que hacíamos académicamente o en los medios, en ese tiempo creíamos que no íbamos a tener oportunidades, pero todo cambia cuando en 2009 Avatar y Game of thrones empezaron, y desde ahí fue como el día y la noche y vivimos la época dorada de la creación de los idiomas.

—¿Hay algún sistema para hacerlo? ¿Cómo organizás el trabajo?



—Prefiero crear un documento similar a las referencias gramáticas de los diccionarios, porque eso me ayuda a enfocarme, porque además estudié tantos lenguajes que me ayuda. Empezás poco a poco y esto se hace cada vez más grande, aun luego de terminar los proyectos.

—Has trabajado en los shows de ­fantasía más importantes de los ­últimos años, ¿cómo asumís cada nuevo desafío?



—Empezás con el mundo, en este caso con los bugs de la trilogía. Leigh es amiga, la conocí luego de que publicara el libro en una presentación, así que también la conocí antes de que fuera una celebridad, pero nunca pen­sé que iba a trabajar en una adaptación del lenguaje para ella. Volviendo a la pregunta, empiezo con el mundo, con cómo hablarían en él, pero es diferente en cada proyecto, investigo, y veo qué es lo que encaja en él.

—¿Habías leído la saga antes de embarcarte en el programa?



—-Sí, y de hecho aun antes de que saliera, porque Leigh me lo compartía, leí todo, porque no solo es un buen material, porque además ella es una buena amiga y fue un privilegio hacerlo.

—Si alguien quisiera crear un lenguaje, ¿qué es lo primero que tendría que hacer?



—Primero tenés que amar esto para hacerlo, porque es difícil y consume mucho tiempo, y si no tenés la pasión, no podrías. Saber, además, que en televisión los tiempos corren muy rápido, más que en el cine, entonces demanda, los deadlines están ahí siempre, y si lo sentís como un trabajo, perdés la diversión de hacerlo. Igualmente, no hay una receta para hacerlo, podés comenzar inmediatamente, sentándote y agarrando un pedazo de papel, y solo tratando de hacerlo aprendés. No hay una mejor manera de hacerla, solo hay que empezar.