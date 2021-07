Daymi Souto: “Soy fan de la cumbia villera”

La artista cubana Daymi Souto lanzó oficialmente su carrera musical con la canción Perreando hasta el suelo, superando en YouTube las 135.000 reproducciones.

Actualmente se encuentra en España, pero pronta a arribar a la Argentina, donde vivió varios años, esta multifacética y talentosa joven estuvo en su Cuba natal, visitando a su familia y rodando el videoclip de EY!, su próximo single.

Diario Hoy dialogó con ella en exclusiva para saber más sobre su música y conocer cómo se inspira para generar canciones que, además de entretener, puedan concientizar sobre problemáticas actuales que la atraviesan.

—Como artista, ¿qué se siente al lanzar un sencillo y, rápidamente, llegar a miles de reproducciones en tan poco tiempo? Antes un cantante debía esperar mucho para tener el feedback de su público...

—Primero sorprendida, porque este aspecto es bastante nuevo de mostrarle al mundo lo que hago, pero claro que me pongo muy feliz de que la gente responda así. Desde la Argentina me escriben mucho; me ha servido para hacer amistades.

—¿Cómo surge la canción Perreando hasta el suelo?

—Es una historia complicada porque está relacionada con mi hija mayor. Yo no conseguía hacer mucho feeling con las madres del colegio, con algunas sí, pero tal vez porque yo soy más joven, no sé. Mi hija repitió de curso porque estuvo enferma un año, entró en una clase nueva, tuvimos que retomar todo, y ella la pasó muy mal porque ni siquiera la invitaban a cumpleaños. Y una de sus amiguitas, que ella quería mucho, tampoco lo hizo y me enojé tanto que a la noche escribí la canción, con mucha ironía.

—Parece la serie Big little lies en donde las madres se sacan los ojos…

—Sí, lamentablemente, yo voy a buscar a mis hijas a la escuela y lo único que me gustaría es hablar mientras los esperamos, o ni siquiera eso, me pongo apartada, pero la verdad es que me afectó por ver a mi hija como estaba.

—En el video que acompaña la canción las presentás primero poniendo resistencia pero luego entregadas y “perreando hasta el suelo”…

—Exacto, yo no tengo problemas, quiero ser amiga o no quiero ser amiga, simplemente está todo bien.

—¿Sos de inspirarte en tu vida para componer?

—Sí, la verdad que sí. Tengo muchos temas que estoy eligiendo el momento para lanzarlos, pero realmente sí, te inspiras en lo que sientes, en tus vivencias, por lo general sí.

—Estuviste en Cuba hace poco, ¿eso lo hacés para cargar energías?

—Sí, estuve dos meses, ahí está parte de mi equipo y también fui a grabar un videoclip, con José Rojas y Freddy Lunge, dos grandes directores del país, que se juntaron por primera vez para hacer el video, ellos son competencia, y se unieron por primera vez para hacerlo.

—Recorriste muchos países, ¿eso influye en qué ritmos luego podés llegar a hacer?

—Por supuesto, estoy dispuesta a trabajar con la gente, y quiero que me salga algún feat, de hecho estoy preparando uno con mi hermano, que es un crack, tiene 19 añitos.

—¿Te gustaría hacer algún ritmo en particular?

—Soy fan de la cumbia villera. He pasado fin de años en la Argentina y me la pasaba bomba escuchando eso, podría hacer algo fusionando con el ritmo, me gusta mucho el funk, me gustaría probar, de mi tierra me gusta el reparto, se llama sí, y estoy trabajando en un remix en ese género de Loca, una canción mía.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—En breve grabo un nuevo video y después estaré un mes en la Argentina, a gusto, voy a pasar frío (risas). Aquí en España es el momento de más calor, vengo de Cuba con calor, así que está muy bueno refrescarme un poco (risas).