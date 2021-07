El llanto desolador de Abel Pintos

Abel Pintos participó de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar. A corazón abierto, el cantante contó una historia que lo hizo romper en llanto y que generó mucha tristeza en los demás invitados, ya que señaló que no le pudo expresar un sentimiento a una amiga que murió.

En medio de la temática sobre un momento al que se regresaría, el músico expresó: “Yo iría al día de mi comunión porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina. Perdón”, mientras rompió en un llanto desconsolado.

Y siguió: “Una amiga de la infancia que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. La aclaración fue genial. Yo le di un beso a ella y me dijo ‘te quiero’. Yo no sabía decir ‘te quiero’ y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida”, cerró.