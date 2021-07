Costa-Gavras: “La nueva religión imperante es el dinero”

El realizador de origen griego nacionalizado francés Costa-Gavras presenta su nueva producción en el festival online Entre-Nous. Diario Hoy dialogó con él en exclusiva para la Argentina.

—¿Cómo se siente con el estreno de su última película en el festival Entre-Nous?

—Me parece que es muy interesante que se vea en la Argentina porque conocen muy de cerca el tema de la película, que es la deuda, en este caso la que tiene Grecia. Y es muy interesante cómo trabajan los países europeos con esto, de una manera muy negativa, tienen el dinero y no se preocupan si el pueblo sufre o no, y solo quieren que vuelva a sus arcas sin importar nada. Además, es una película de gente que lucha para resolver sus problemas. He puesto en esta historia alguna “ironía” y algo de comedia, es una tragedia, pero es trágico lo que pasa con estos “leones” europeos.

—¿Cuándo supo que quería hacer una película sobre el tema?

—Me interesa, desde hace años, hablar sobre la relación de Grecia con Europa y la nueva religión imperante, el dinero, y el ejemplo griego es muy ejemplificador, no tenía la historia, pero sí sabía de las reuniones en las que se decide todo, y no hay reportes oficiales, hasta que conocí a Yanis Varoufakis, que registró todo con su teléfono, me contó que estaba escribiendo un libro sobre esto, me envió sus manuscritos y me pareció interesante hacer una película sobre eso. No era fácil, pero sí necesaria.

—La nueva religión del dinero lo viene ­analizando en proyectos anteriores como La corporación o El capital, ¿quiere seguir en esa línea?

—Hoy el poder no lo tienen más los políticos o los militares, sino el dinero, y las compañías son más fuertes que los Estados y son solo 10 los que dirigen el mundo, los políticos no sé si pueden hacer algo para cambiar esto.