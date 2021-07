O. T. Fagbenle: “Estoy excitado por sumarme al MCU”

El británico Olatunde Olateju Olaolorun Fagbenle, conocido por todos como O. T. Fagbenle, pese a su larga trayectoria saltó a la fama mundialmente por su rol de Luke en El cuento de la criada. Ahora, se suma al universo cinematográfico de Marvel encarnando a Rick Mason, el “proveedor” de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en la exitosa Black Widow, que puede verse en cines y en Disney Plus.

La carrera de Fagbenle comenzó hace tiempo, con participaciones en emblemáticas producciones británicas como Dr. Who, Doctors, Eastenders y Little miss Jocelyn. Su llegada a Looking, serie de HBO, lo puso en la mira de productores y realizadores que buscaban nuevos talentos para sus proyectos. En dicha serie encarnó a Frank. Luego protagonizaría The five, miniserie que lo tuvo como el detective Danny Kenwood.

Su carrera recibiría un empujón al encarnar a Luke Bankole, esposo de June Osborne (Elisabeth Moss) en El cuento de la criada, basada en la distópica novela de Margaret Atwood. Ahora se suma a Black widow y en breve encarnará al expresidente de Estados Unidos en la serie The first lady.

“Estoy excitado por sumarme al MCU (Marvel Cinematic Universe; Universo Cinematográfico de Marvel). En un punto es intimidante, pero también apasionante porque los fanáticos están tan conectados con este mundo que me alegra ser parte de él”, dice Fagbenle sobre su llegada al universo Marvel.

“Mi personaje es Rick Mason, que ayuda a Natasha, y en un punto es como el que soluciona las cosas, le consigue todo lo que necesita, hay cierta química entre ellos, por el pasado, y también hay misterio sobre por qué ellos tienen esta relación”, suma detalles del personaje que encarna.

“Creo que los fanáticos querrán sumergirse en el pasado de Natasha, porque de alguna manera ella es más vulnerable que los otros Avengers, porque básicamente es humana, pero a la vez es muy misteriosa, y eso genera entusiasmo”, reflexiona.

Sobre el trabajo de la realizadora, la australiana Cate Shortland, añade: “Nuestra directora hizo muchas películas independientes, con tensión, ritmo, en términos también de las relaciones de los personajes, y todo eso llevó al MCU, logrando una gran película”.

“El público la va a pasar bien, porque es una película sobre la familia, la que tienes y la que encuentras, es sobre el perdón, sobre la hermandad, tiene humor, no veo la hora en la que puedan tener la experiencia de volver a ver una película en los cines o en sus casas y tengan más de Marvel una vez más”, concluye, augurando al público un entretenimiento garantizado que además reflexiona sobre el rol de la mujer.