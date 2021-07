El elenco de Schmigadoon! cuenta detalles de la serie

Creada por Lorne Michaels, la nueva comedia musical de Apple TV+, Schmigadoon!, propone un viaje hacia una tierra soñada, donde el musical clásico de la época dorada de Hollywood marca el ritmo de la vida de sus protagonistas. Josh y Melissa (Keegan-Michal Key, Cecily Strong) son una pareja que terminará por darse cuenta de que las diferencias y resquemores aflorarán al ingresar en un universo paralelo, donde cantar es lo mejor que pueden hacer. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva con el mítico Barry Sonenfeld, director del proyecto; con Cecily Strong, protagonista; y con Dove Cameron, Aaron Tveit y Ann Harada, coprotagonistas del programa.

Schmigadoon! se presenta como una parodia de los musicales icónicos de los años dorados de Hollywood; está protagonizada por Strong y Key como una pareja que se embarca en un viaje de mochileros, diseñado para revitalizar su relación. Ellos descubren un pueblo mágico que vive en un musical de la década de 1940. Luego, se dan cuenta de que no pueden irse hasta que encuentren el “amor verdadero”. La primera temporada, de seis episodios; también cuenta con las actuaciones de Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski, y la participación especial de Martin Short.

—¿Qué es lo más complicado de trabajar, como interprete, en una producción así, cantando, actuando, bailando?

—Cecily Strong: No fue un desafío, aunque claro que sí requirió mucho trabajo; pero fue tan divertido cantar cada canción y trabajar con este equipo. Quizás fue complicado no reírse o llorar, pero realmente disfruté cada momento de mi participación en el show.

—Ann, ¿cómo es para vos, habiendo estado en Broadway, llevar el musical a la televisión?

—Ann Harada: Es excitante. En medio de la pandemia, con todo cerrado, tuve la oportunidad de sumarme al proyecto con las más grandes estrellas de Broadway para rodar un show sobre cómo sería vivir en un musical. Me siento una embajadora y me encanta acercarle a nuevas generaciones el concepto del musical.

—¿Qué diferencias encontrás entre el soporte televisivo y lo que hacés en escena?

—AH: Que el programa trabaja sobre ciertos aspectos “tontos” del género, pero, en cierta forma, realza los puntos más emocionantes cuando los personajes cantan y bailan en la historia.

—Dove, Aaron, ustedes son el eje de discordia entre Melissa y Josh, quienes en medio de su distanciamiento se topan con sus personajes. ¿Cómo vivieron este rol en la serie?

—Dove Cameron: Afortunadamente es el rol clásico, de la fantasía que distrae; y desde que leí el guión supe cuál era el propósito de mi personaje, y también el de Aaron. Fue divertido, porque mi interacción con el elenco fue extraña; ya que antes de la pandemia usualmente estábamos todos juntos, y seguramente eso podría hacer que al interpretar el personaje se perciba la interacción con los demás. Pero, de hecho estuve separada del resto del equipo y sólo interactué con Keegan, no trabajé con muchos más. Mi experiencia fue entonces más de vivir esta historia de amor con Keegan, no sentí lo que los demás sentían. Ella era una fantasía, tomó la ruptura con Melissa como una oportunidad para poder estar con Josh; y mi interpretación fue en ese sentido.

-—Aaron Tveit: Para mí fue muy similar. Mi experiencia laboral en el programa fue de mucho acercamiento a Cecily, y así encaramos las escenas.

—¿Qué es lo que más les gustó de su personaje en esta propuesta tan particular y diferente?

—DC: Su ternura y bondad. Ella cree que su amor con Josh es puro y todo funcionará si lo cree. Eso es lo que más me gusta de ella, su fuerte convicción sobre “lo que querés es lo que conseguís”; y aunque muchos crean que es ingenua, es la fuerza que la mueve para conseguir y concretar sus objetivos.

—AT: La simplicidad que tiene. Nuestras vidas son tan complicadas y hay tanto que hacer; pero creo que cuando conoce a Melissa es una mujer que nunca había conocido antes, el no juzga, él sonríe y sigue para adelante. Eso es admirable.

—CS: Creo que algo que me gustó mucho es que pocos programas muestran a mujeres con la fortaleza de Melissa, atravesando el viaje que les proponen. Ella es tan independiente e inteligente, pero también controladora; y se siente “estancada” en la relación. Y, si bien es un personaje de ficción; siento, en un punto, que es una versión hermosa de mí misma de lo que alguna vez siquiera imaginé que podría ser.

—Como director transitaste muchos géneros, ahora el musical. Pero, saliendo de esto, ¿en qué género te gustaría incursionar en breve en cine y televisión?

—Barry Sonenfeld: Me gustaría seguir en el mundo de la comedia, me siento muy cómodo sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Sí sé que no haré pronto otro musical; y que me gustaría hacer una comedia, pequeña, para algún servicio de televisión por streaming. Tengo, además, muchos proyectos. Uno de ellos es un largometraje que estoy tratando de sacar adelante hace más de 20 años, sigo intentándolo. Es parecido a Get Shorty, pero mucho más cómico, violento y sexy. No entiendo por qué nadie quiere hacerlo, pero sé que los buenos guiones en algún momento se concretan. Estoy seguro de que me quedaré en la comedia basada en la vida real por un largo tiempo.

Lorne Michaels, el niño mimado de la TV

Tras la irreverente, inclasificable, entretenida, corrosiva y divertida Schmigadoon! está el talento de Lorne Michaels, quien sabe de innovar en televisión desde tiempos remotos. Esta loca mezcla de musical de los años cuarenta, con gran despliegue y números y puestas en escena únicas, sólo pudo salir de este ícono único de la televisión mundial.

Creador del emblema de la comedia americana, Saturday Night Live, que desde 1975 ininterrumpidamente se mantiene al aire en Estados Unidos y otros países que repiten la emisión, Michaels ha visto y ha impulsado la carrera de muchísimas estrellas del cine y la televisión.

No conforme con el lugar de prestigio y exposición que SNL le brindó, también fue el creador del mítico The Kids in The Hall, protagonizado por Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney y Scott Thompson; quienes impusieron un humor diferente en la televisión, con sketchs únicos que apuntaban a lo simple (como el aplasta cabezas) para así cautivar a la audiencia. Tanto SNL como The Kids in the Hall, fueron semilleros y escuela para muchas figuras que luego trascenderían la pantalla, como Eddie Murphy, Steve Martin, Chevy Chase, por citar sólo algunas. Esto generó una serie de producciones cinematográficas en los años noventa con personajes reconocidos por los espectadores. Entre ellas, éxitos como Wayne’s World, Los Coneheads, Tommy Boy, Chicas Pesadas, La venganza de los nerds, Oveja Negra, Superstar, y muchas más; que reafirmaron el talento del elenco de SNL, pero en el cine. Tras su salida de este programa, continuó produciendo cine y shows televisivos, siendo el productor ejecutivo de propuestas como Portland, Late Night, 30 Rock, y Up All Night, entre otras.