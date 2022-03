Demandan a Dua Lipa por supuesto plagio

Dua Lipa fue demandada por los compositores L. Russel Brown y Sandy Linzer por un supuesto plagio de su éxito "Levitating" a la canción de 1979 "Wiggle and Giggle All Night", grabada también en español un año después por Miguel Bosé bajo el título "Don Diablo".

Así lo informó la revista especializada Rolling Stone, que consigna que los demandantes presentaron videos de periodistas musicales en redes sociales en los que evidencian la notable similitud entre ambas composiciones.

A modo de antecedente, también se aportó a la Justicia una cita de una entrevista a Dua Lipa en la que reconocía que le dio el crédito al grupo australiano INXS por su tema "Break My Heart" para evitar litigios por su parecido con la canción "Need You Tonight".

"Wiggle and Giggle All Night" fue grabada originalmente por la artista estadounidense Cory Daye y en 1980 Miguel Bosé adaptó la letra al español para una nueva versión.

"Levitating" es una de las canciones más famosas de Dua Lipa, quien el próximo 14 de septiembre se presentará en el Hipódromo de Palermo, en el marco de su gira "Future Nostalgia".