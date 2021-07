Embargan los derechos de autor de la obra de Borges por un juicio que perdió María Kodama

El Juzgado Civil 1 de la Ciudad de Buenos Aires ha intimado a través a María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y apoderada de su obra, a pagar 888.500 mil pesos de costas y honorarios en el juicio por plagio y fraude que perdió contra el escritor Pablo Katchadjian, autor de "El Aleph engordado". En caso de no hacerlo en los próximos cinco días, los derechos de autor de la obra de Borges serán embargados.

El juicio en contra de Katchadjian fue iniciado en 2015, por presunto plagio y defraudación, luego de que en 2009 el autor tomara el célebre cuentro de Borges, "El Aleph", y le sumara 5600 palabras, llamándolo "El Aleph engordado".

Katchadjian explicó reiteradas veces, incluso en el volumen cuestionado por Kodama, que realizó un procedimiento experimental literario mediante el cual se agregaron a las 4.000 palabras del cuento de Borges otras 5.600, resultando un nuevo texto con personajes, escenas y ritmos alterados; en tanto remarcó que sólo se publicaron 200 ejemplares, sin la intención de réditos económicos. Finalmente, en 2017, fue sobreseído.

La resolución del Juzgado intima a Kodama el pago de 688.500 pesos en concepto de honorarios por la defensa de Katchadjian en el juicio penal -510.000 en primera instancia y 178.500 en segunda-, a lo que el titular del tribunal, el juez Gustavo Caramelo Díaz, adicionó 200.000 pesos para responder a eventuales intereses y costas de este mismo juicio.

Kodama tiene cinco días para responder, de lo contrario, la misma resolución autoriza un "embargo ejecutivo sobre los derechos de autor de la obra de Jorge Luis Borges" que corresponden Kodama, con "el libramiento de oficios a las editoriales Random House S.A y Editorial Planeta S.A".

A fin de de "simplificar el trámite" Caramelo Díaz requirió al Banco Central de la República Argentina que informe si la demandada (Kodama) "registra cuentas en el circuito bancario".

Al respecto, el abogado defensor de Katchadjian, Ricardo Strafacce, aseguró en diálogo con Télam que "lo importante acá es que si Kodama hubiera ganado este juicio se hubiera producido una gran autocensura por parte de los escritores, por miedo a ser procesados y condenados".

En tanto, el abogado Fernando Soto, representante de Kodama, insistió con que ese procedimiento literario "violó la ley de propiedad intelectual" y con que "hubo plagio porque la obra de Borges fue modificada con 6500 palabras" y acusó a Strafacce de "buscar rédito mediático" con esta medida: "No entiendo por qué no me llamó para reclamar el honorario".