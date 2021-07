Leve crecida del río Paraná

A pesar de haber registrado una suba de unos centímetros en algunas ciudades, el río Paraná continúa con alturas por debajo del nivel del mar y de los límites de aguas bajas. Con varias embarcaciones encalladas, comenzaron a registrarse cambios en el ecosistema natural. El pronóstico no es muy alentador más allá de la leve crecida de estos últimos días, ya que estiman que la situación continuará así durante el invierno y que incluso persistirá durante el último trimestre del año. “La tendencia descendente continuará en las semanas subsiguientes, y no se espera una mejora sensible en los próximos meses. Julio será especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua fluvial para consumo urbano”, explicaron desde el Instituto Nacional del Agua.