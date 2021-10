Afirman que "El juego del calamar" es un plagio

Desde su estreno, "El juego del calamar" se posicionó en el primer lugar entre las series más vistas de Netflix, y hace semanas que no se mueve de la cima de ese ranking.

En esta cinta, los protagonistas deben luchar en un juego en el que ganará la única persona que logre sobrevivir, algo que muchos consideraron innovador debido a su gran éxito en todo el mundo.

Ahora, una película japonesa acusó a la serie de plagio al encontrar similitudes con la idea original del film "As The Gods Will", estrenado en 2014.

Varios usuarios de las redes sociales se hicieron eco de esta versión y compararon escenas de ambas producciones.

Hwang Dong-Hyuk, director de la serie, salió en defensa del proyecto y habló de las acusaciones de plagio: “Si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero. Es cierto que el primer juego es similar, pero después de eso, no hay similitudes. Trabajé en 'El juego del calamar' entre 2008 y 2009 y, en ese momento, el primer juego ya estaba agregado como Luz roja – Luz verde".

Además, aclaró que viene trabajando en la serie hace más de una década y que recién ahora pudo avanzar con la historia, cuando Netflix se interesó en ella.