Depredadores: el libro que deja en evidencia el accionar de Harvey Weinstein

Es el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, se llama Ronan y elige el apellido de su seno materno. Este muchacho prodigio a sus 15 años se recibió de filósofo e inició los estudios en Derecho.

Años más tarde, integró el Gabinete de Obama, recorrió el mundo como embajador de Unicef, ejerció el periodismo y, junto a otros colegas, fundó el movimiento Me too que denuncia los acosos y abusos en el espectáculo. El término comenzó a utilizarse en las redes sociales acompañado por un hashtag (en español significa yo también).

Transcurría el 2017, Ronan Farrow se desempeñaba como comunicador en la señal televisiva NBC. Inició una investigación sobre los abusos sexuales que el productor cinematográfico estrella Harvey Weinstein habría cometido contra sus asistentes, técnicas y ciertas actrices en procesos de casting. Vale mencionar que, en ese momento, no estaban probados pero ahora la Justicia falló a favor de las mujeres.

Tiempo después, Weinstein logró que la nota quedara cajoneada y nunca saliera a la luz, es por ello que el joven trasladó el material hacia la revista The New Yorke. Logró publicarla sacando a la luz estos crímenes y obtuvo el premio Pulitzer.

En el presente, el escritor aprovechó la energía de la investigación periodística, puso manos a la obra y creó Depredadores. Se trata de un libro en edición impresa y digital que deja al descubierto cómo los altos jerarcas de la industria hollywoodense cometieron delitos sexuales y usaron su poder para continuar libres con absoluta impunidad.

También, incluye los crímenes del fiscal general de New York Eric Schneiderman (que debió dimitir) y el Juez del Tribunal supremo Brett Kavanaugh. Asimismo, el heredero de la actriz retoma la compleja historia de su vida familiar.

Dedica una serie de capítulos a los abusos sexuales que sufrió su hermana Dylan por parte del padre de ambos, el cineasta Woody Allen que, al separarse de Mia Farrow, inició un romance con su hija adoptiva Soon Yi. Vale mencionar que el director se casó con la muchacha oriental y son padres de dos niños.

En una entrevista reciente, el muchacho de 32 años que se crió bajo las luces de las cámaras y vivió el lado más oscuro de Hollywood dentro de su seno familiar reflexionó sobre la importancia de su obra: "Para contar eso tenía que aportar un contexto autobiográfico, y no es una decisión que tomara a la ligera. Espero haberme mostrado vulnerable y honesto más que haber engrandecido mi figura. No quería restar importancia a las fuentes, las mujeres que hablaron y que son la parte más importante de esta historia”. Asimismo destacó “el hilo común que une las distintas cosas que he hecho profesionalmente es el espíritu de servicio público y la fe en que destapar la verdad es importante y puede cambiar las cosas”.

La obra incluye ilustraciones de Dylan y una propuesta de matrimonio a Jonathan Lovett, su novio y socio en una compañía de medios políticos.