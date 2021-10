Destacan que Vicuña está siendo apoyado por Pampita

El escándalo continúa tras los chats hot entre la China Suárez y Mauro Icardi, que generó el enorme enojo y el intento de separación de Wanda Nara. Ante esto, el que se encuentra afectado por el hecho es Benjamín Vicuña, quien no está pasando un buen momento por lo que sucede con su ex.S

Según destacó Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana, la que lo está conteniendo es Pampita, quien mostró solidaridad con el actor ante el bajón anímico que está transitando. "El sábado fue un día clave porque Benjamín con el tema del cumpleaños del hijo y todo estuvo ahí; ellos estuvieron pendientes de esta situación".

Además agregó: "El domingo Pampita y Benjamín hablaron mucho por télefono y a mí me dicen que ella lo contuvo un montón porque él no estaba bien. Te digo que él no se porta bien con Pampita para nada, vayamos a eso", señaló la angelita.