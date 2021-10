De Paul negó estar vinculado a la China Suárez

En medio del fuego cruzado entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció el dato que Rodrigo de Paul estaría vinculado a la China Suarez.

Según esta versión, la mujer de De Paul se quedó en Buenos Aires mientras que él está solo en Madrid donde, la China Suárez también está.

Sin embargo, el futbolista, al enterarse del rumor, cortó por lo sano y envió un fuerte descargo:

"Se volvieron locos, no la vi en mi vida a la China, no sé quién dijo eso. Por Francesa (su hija recién nacida), que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde".