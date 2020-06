Diego Ramos habló en TV de su romance

Hace días fue tendencia en redes por un video erótico para promocionar Sex, viví tu experiencia virtual. Se trata de una obra de teatro de José María Muscari, que en la pandemia encontró online su escenario. El artista estuvo en PH Podemos Hablar. Coincidió con Luisa Albinoni que, ante la iniciativa de Andy Kusnetzoff, se animó a preguntarle a su colega por qué no grita su amor a los cuatro vientos y no lo comparte en sus redes, ya que el público estaría encantado.

Lejos de molestarse, Ramos que tiene un profundo aprecio a Albinoni, se sinceró: “Llevamos dos años juntos. Yo no tengo problema. Pero hablar de mi intimidad no me gusta y nunca me gustó. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta dónde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder”.

El programa continuó con su marcha normal, pero al momento de encender una vela y pedir por algo o alguien, Ramos retomó la idea y expuso: “Recién pasó algo y espero que no suceda más: que no haya nadie que sienta que porque otro le pregunta por su amor, por sus sentimientos o por lo que es, con todo el amor como en el caso de Luisa, la persona que lo recibe y la que lo pregunta sienta que está contra la pared y que haya otra persona que sienta que la tiene que salvar de eso. Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y... se llama Mauro”, expresó mirando a Albinoni, que lo felicitó con emoción.