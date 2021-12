Diego Suárez: “Las plataformas tienen una exigencia más grande”

Con un elenco encabezado por Fabián Vena y Pedro Alfonso, Abejas, el arte del engaño, ya está disponible en Flow. Diego Suárez es su realizador y dialogamos con él para saber detalles de esta propuesta con la que debuta como director de series para plataformas.

—¿Cómo llegás a Abejas?

—Me llamó Romina Corbo, la productora ejecutiva, hermana de uno de los sueños de la productora. Ellos estaban en la búsqueda de un director porque tenían que hacerla en poco tiempo. Me interesó, comenzamos a trabajar, en tiempo récord, trabajando con guiones que no eran finales, cerrar ocho episodios en un mes, ver las locaciones, ensayar por Zoom con el elenco, después con Fabián, ya habíamos trabajado hace tiempo juntos y teniéndolo a él, como estandarte fue mucho más fácil. Nunca había trabajado con Pedro, y encontré a un tipo supercomprometido, a los chicos no los conocía y fue una sorpresa, porque algunos no tenían experiencia de actuación, y se portaron muy bien, el equipo contenía a todos y hasta podíamos divertirnos, lejos del set, en él, fueron todos comprometidos y estuvieron concentrados al 100 por ciento, porque tuvimos que hacer la serie de ocho capítulos en cinco semanas. Ese era el compromiso que tenía desde que me llamaron. No tuvimos frentes relajados.

—Desafío todo el tiempo…

—Totalmente, y con una productora que hacía su primera ficción, y había que entregar los cortes de los capítulos lo más completos posibles, y desde siempre tuvo apoyo y entendimiento, y en las devoluciones, el criterio era enorme y eso facilitó mucho el avance y el cierre. Lo que brindamos y avanzamos en el tiempo que tuvimos terminó en un proyecto superdigno desde lo que se pretendía desde el primer momento.