Mala Información presenta un nuevo lanzamiento

Fundada en la ciudad de las diagonales, Mala Información está conformada por Gabriel “Gabo” Duarte (voz), Juan Manuel “Guachi” Calabró (guitarra), Esteban Marconi (guitarra) y Sebastián “Mexicano” Ferrero (bajo).

En el presente, estos buenos muchachos pusieron manos a la obra para componer y grabar Mantra, el primer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. Asimismo, fueron entrevistados por este multimedio donde se expresaron sobre los detalles de la producción, así como también los cimientos de este proyecto realizado entre amigos.

—¿Cuáles son los detalles de la producción que están presentando? ¿Cómo son sus características principales?

—Tanto Mantra como las demás canciones que formarán parte de nuestro primer material discográfico fueron grabadas en el estudio del Bolsa González donde pasaron artistas tales como Pappo, Gustavo Cerati, entre otros. Por otra parte, él grabó las baterías. La preproducción se realizó en tiempos de pandemia con Juan Manuel Calabró, “el Guachi” (Sueño de Pescado). Letra y música de mi autoría, suelo componer con la acústica, y Juan estructuró los estribillos, cada puente donde van los solos de guitarra y los tiempos rítmicos de cada canción.

—¿Bajo qué circunstancias surge este proyecto? ¿De qué manera se organizaron para embarcarse en esta propuesta musical?

—Siempre tenía la necesidad de armar otra banda fuera de Predicador Solar, que ya la había disuelto hacía un año y pico. Quería emprender con otra gente, otras energías, otra dinámica, poder compartir la música que quiero hacer. Fue así que nos juntamos con Juan y empezamos a planear esto que después le puse el nombre o identidad como Mala Información.

—¿Qué detalles tienen las letras y las melodías? ¿Cuáles son las influencias?

—Mis influencias son, como en todos los músicos, los artistas de antes: Pink Floyd, los Rolling Stones, Sumo, Zeppelin, entre otros, pero compongo tratando de no robarle melodías a nadie, agarro la guitarra y los acordes me van diciendo las melodías de mi corazón. En soledad me fueron saliendo las melodías y después con Juan le dábamos “la onda”. Más que nada con sus guitarras, el audio que tenía, le dábamos la forma.

—¿Cómo fue grabar esta canción que promociona el disco que se traen entre manos?

—Éramos una dupla potente. Esta canción en particular nace en el patio de mi casa, en unos días la teníamos terminada. Después la grabamos, como venimos contando, con el “Bolsa” González, una leyenda viva de nuestro rock and roll. Es una canción que reflexiona sobre la existencia del ser humano y un viaje sin rumbo.