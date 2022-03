Ed Sheeran ante los tribunales

De forma reciente, un grupo de compositores presentó una demanda contra Ed Sheeran, acusándolo de tomar ideas prestadas sin el consentimiento explícito de sus autores. Sin embargo, el muchacho negó las calumnias y avisó que siempre reconoce a los colegas, aun más si integran parte de sus creaciones.

En el presente, y luciendo un traje azul, Ed Sheeran ingresó al Tribunal Superior de Londres, escuchó las exposiciones de los demandantes anónimos que lo denunciaron por infringir los derechos de autor en la canción The shape of you, que copiaría gran parte de otro titulado Oh why.

Ante estos hechos de público conocimiento, el abogado Andrew Sutcliffe que representa a los jóvenes declaró: “Ed toma ideas prestadas, las incluye en sus canciones, a veces lo reconoce, pero en su gran mayoría no lo hace”.

Además, esbozó que el músico inglés solo lo admite en caso de que sean personas famosas, por lo contrario solo sigue para adelante, y así perjudicaría a los ­realizadores.

Ante ello, Ed Sheeran negó los indicios y dijo: “Esos ejemplos que ha puesto son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones. Si el señor Sutcliffe hubiese hecho su trabajo, habría constatado que existen muchos artistas desconocidos con los que ha acordado usar partes de sus temas”. Asimismo, siguió: “Cuando oigo un ritmo, oigo una canción y la melodía surge. Usted dice que hay pruebas abrumadoras, pero no estoy de acuerdo (...) Escribo muchas canciones, y si no he escrito una canción en dos horas, lo veo como un fracaso”.

Lejos de callarse, continuó aportando otros ejemplos como cuando compuso la cortina musical para Buffy, la cazavampiros, el programa reconocido para los adolescentes: allí tomó prestada una idea, pero reconoció la base del compositor. Explicó que el proceso creativo incluye recopilar ideas de otros.

Vale mencionar que, sumado a la música, este hombre también ejerce como empresario de bienes raíces en el Viejo Continente y sus inversiones han sido más que exitosas.