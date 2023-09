El 5° FICER rescata clásicos y construye memoria

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que comienza el miércoles, propone un acercamiento a clásicos de la cinematografía nacional con las proyecciones especiales de Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría, 1987) y de Prisioneros de la tierra (Mario Soffici, 1939).

“El arte en general, pero sobre todo el cine en particular, ha contribuido muchísimo a la memoria de nuestro país. Lo que nos interesaba en esta edición era poder mostrar y transmitir a las nuevas generaciones que no vivieron ese proceso una mirada diferente”, indicó Francisca D’Agostino, secretaria de Cultura de la Provincia, respecto a la distinción de las proyecciones que se enmarcan en la conmemoración de las cuatro décadas de continuidad democrática, y que abarca películas de diversas secciones. “Es una forma de que conozcan esa historia y de que entiendan por qué la defensa acérrima de la democracia es tan importante. Los derechos no son mágicos, tienen toda una lucha detrás; lo que queremos es aportar a esa idea”, agregó. Juan, como si nada hubiera sucedido narra la desaparición de Juan Herman, un estudiante de Bariloche, ocurrida en 1977 durante la dictadura cívico-militar. Por su parte, Prisioneros de la tierra es considerada por varios historiadores la obra cumbre de Soffici en un período de auge del cine nacional, producida a los pocos años de estrenado el cine sonoro.