El actor Chris Evans se despide de las redes sociales

El reconocido actor de Marvel ya no estará presente en las redes sociales, por lo que sus fanáticos deberán enfrentar esta tristeza y contentarse con sus apariciones cinematográficas y televisivas. Así las cosas, Chris Evans eliminó sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter. A sus 42 años, el protagonista de la saga Capitán América compartió un mensaje de despedida. Allí dijo: “Hola a todos, me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e Instagram. ¡Nos vemos! ¡Mucho amor!”.

No es la primera vez que una celebridad toma una decisión así. Hace poco, Drew Barrymore y Selena Gómez también decidieron apartarse un tiempo de las redes sociales. Evans, además, compartió una storie con un mensaje de su colega Taron Egerton, que iba en ese mismo sentido: “Paso demasiado tiempo con las redes sociales, y siento que mi capacidad para sentarme y estar presente y leer libros y ver películas, e incluso buscar la compañía de las personas que amo, se está erosionando como resultado”.