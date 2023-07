Moria, con todo contra Yanina Latorre

Es sabido que Moria Casán tiene una lengua filosa y que puede ser muy sagaz frente a la o el contrincante que se le ponga en frente. Sin ir más lejos, hace poco tuvo un fuerte y recordado cruce con Mauro Icardi. Pues bien, ahora está a full en una batalla mediática y de declaraciones cruzadas con la panelista Yanina Latorre. Y no se anduvo con vueltas, “la One”. Consultada por un movilero, ella ya había expresado: “No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada (…) .Tiene que bajar la histeria, para ser más relajada y más tranquila, más lady”.

Recientemente, redobló la apuesta diciendo: “Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini... Yo no tengo ideología, mi amor, yo soy Casanística. Nunca dependí de nadie y no soy 'señora de...' ni 'nadie de...', como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder”.

Luego agregó: “A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que, si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada, ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no esta bien de la cabeza. Es una grosera”.