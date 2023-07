Crecen los rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Una de las parejas mediáticas del momento está atravesando una fuerte ola de rumores. Ahora que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parecen estar en un momento de puro disfrute amoroso y tranquilidad, sin rumores de peleas ni conflictos con la ex de él (Camila Homs) que afecten la relación, los trascendidos apuntan a que asomaría en el horizonte un posible casamiento. Hay que recordar que hace apenas unos días se viralizaron imágenes de él llorando de emoción en pleno concierto de Tini en España, y luego un fuerte mensaje apoyando las declaraciones de ella sobre algunos problemas personales referidos a su salud mental. Pues bien, la periodista Maite Peñoñori fue una de las primeras en señalar y recalar en un detalle nada menor. Ocurre que, en una foto publicada por Tini en sus redes, se puede observar que lleva puesto un lujoso anillo. Y la periodista señaló que dicha joya es de una reconocida marca internacional, que tiene un costo de 57 mil euros aproximadamente y que, según lo que informa la propia marca, se trata de un anillo de compromiso. Obvio que dicha imagen se viralizó rápidamente y fueron muchos los fans y seguidores que se sumaron a la cuestión. “Ese anillo grita boda” y “¿Entonces está confirmado? Para mí Tini y De Paul van a hacer una boda secreta al estilo Ariana Grande para que no se filtre nada” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas. Hay que señalar que no son los primeros rumores de casamiento que rodean a la pareja. Ya en mayo había circulado la versión de que De Paul le habría expresado su intención a su círculo familiar.