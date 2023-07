Alexia Nepola: “Somos grandes fanáticos de Messi en Miami”

The Real Housewives of Miami llega a Universal+ con una nueva temporada en la que el drama, el sol y la fiesta serán los protagonistas. Adriana de Moura, Alexia Nepola, Marysol Patton, Larsa Pippen, Guerdy Abraira y Julia Lemogova, seis de las mujeres más influyentes de la costa este, se enfrentarán a nuevas adversidades para seguir construyendo sus imperios. En exclusiva para Argentina, diario Hoy dialogó con Nepola para saber más detalles de esta apasionante nueva entrega.

Nepola abrió su propio salón, Alexia + Frankie's Beauty Bar, con gran éxito en Surfside, Miami Beach. Conocida como la “Barbie cubana”, la nativa de Miami anteriormente dirigióVenue Magazine, una publicación latina de estilo de vida nacional de alto nivel, que se convirtió en la autoridad eminente de Miami en lujo, moda, celebridades y cultura, durante diez años.

—Antes de empezar a hablar del reality… ¿Estás en Argentina?

Sí, en Buenos Aires.

—Maravilloso. ¿Cómo te sentís con que Messi ahora vaya a Miami?

—Sorprendida. Es hermoso, y estamos muy emocionados de finalmente tenerlo aquí. Somos grandes fanáticos en Miami.

—Cuando tuviste la oportunidad de participar en el reality, ¿qué fue la primera cosa que te pasó por la mente?

—La primera cosa que me pasó por mi mente fue oh, Dios mío, ¿cómo se lo voy a contar a mi esposo? Mi primera reacción fue oh, Dios mío, tengo que decirle a mi marido que he sido elegida, y a mi familia. Estaba asustada. En realidad, estaba asustada. Es increíble.

—¿Y cómo fue vivir con las cámaras grabando todo el tiempo?

—No es realmente lo que la gente piensa que es, que las cámaras están en tu cara 24/7, todo el tiempo. Obviamente, hay mucho de nosotros en el show, y es un gran equipo de producción. Así que no es todo el tiempo, sino cuanto te sientas cómodo. Y como dije, no es que las cámaras están todo el día con vos, creo que antes era así, que la cámara te seguía todo el tiempo. Es todavía un reality, pero es más organizado, porque es como la vida de muchos de nosotros. Así que solo te acostumbras a la cámara y solo te acostumbras a ser tú mismo, porque es un reality.

—El reality tiene varias versiones, ¿habías visto alguna?

—No sé cómo responder a esto, porque tenemos más temporadas. Pero te puedo decir que esta segunda temporada para mí fue muy difícil, porque por desgracia mi hijo, mi hijo menor, tuvo un accidente de coche horrible. Y así que no participo tanto como las otras mujeres, porque psicológicamente y emocionalmente no puedo. Yo estoy en el hospital con mi hijo y mi familia mientras él se recupera. Así que si yo cambiara la narrativa y si yo cambiara mi historia, yo cambiaría esto totalmente. Porque fue el momento más difícil de mi vida. Entonces eso, en el hecho de filmar un reality, fue difícil. Primero, sabes, tenía el apoyo de toda la NBC y toda la red en la que participé, sabes, poco o mucho, según necesitaba, porque fue tan difícil para mí...

Me apoyaron en un cien por ciento, y siempre agradezco por eso.

—¿Y cómo conectaste con el resto de las compañeras? ¿Cómo fue la relación?

—Sí, creo que bien. Siento que siempre tendremos diferencias entre las mujeres. Somos mujeres con una opinión. Pero siento que soy una buena persona. Y todos me gustan. Y estoy con todos.

—¿Y cómo organizas tu vida diaria para seguir con el reality, tu trabajo y la familia? ¿Cómo se balancea?

—Bueno, soy superhiperactiva y me encanta estar ocupada. Así que creo que eso es como mi terapia,no me gusta no hacer nada. Así que lo que siempre digo es que el espectáculo, como la cámara, mi vida no gira en torno al espectáculo, el espectáculo gira en torno a mi vida. Así es como soy realmente. ¿Sabes lo que quiero decir? Tengo mi negocio, ya sabes, en aquel entonces tenía la revista, que es una revista de habla hispana que me encantaba, y amaba mi trabajo. Entonces, ya sabes, veníamos a la oficina, filmábamos mi hogar. Pero estoy muy ocupada todo el tiempo, ya sabes, me encanta trabajar. Es como digo, me mantiene ocupada, me mantiene en el mismo lugar.

—¿Qué veremos en esta nueva temporada?

—Vas a ver una bella Miami en nuestra temporada 2. Verás a nueve mujeres dinámicas que son profesionales, que son madres, que tienen familias, que les encanta divertirse. Y vas a ver un poco de drama, porque cuando pones nueve mujeres con opiniones fuertes, ya sabes, eso es lo que hacemos. Tenemos peleas. Así que definitivamente va a ser muy entretenido para todos ustedes.

—¿Por qué hay que ver en Argentina este show?

—¿Por qué tienen que verlo? Porque tienen que ver nuestra hermosa ciudad de Miami. Quiero que todos en Argentina vean nuestra hermosa ciudad. Los argentinos quieren venir a Miami y tener esa conexión también. Y tienen que verlo, porque quieren ver que hay personas más locas que ustedes. Siento que las mujeres quieren verlo porque dicen que están más locas que yo. Así que, de todos modos, va a ser divertido, es real, vamos a abrir nuestras vidas y les encantará.