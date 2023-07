Liz Solari: “Es la primera vez en 14 años que actúo que me proponen un personaje así”

Liz Solari es una de las protagonistas de Barrabrava, serie de Prime Video creada por Jesús Braceras, con quien ya trabajó en Estocolmo. Para saber más detalles de cómo fue para ella sumarse al proyecto que ya está disponible en la plataforma, hablamos en exclusiva.

―¿Qué fue lo que te gustó del proyecto? ¿Bajo qué características llegó a tus manos?

―El placer de volver a trabajar con Jesús; ya había trabajado con él, sé que él tiene un profundo compromiso en contar historias de forma cruda, de forma honesta y de forma verdadera en las actuaciones. Él es muy exigente y yo también como actri, en el sentido de sacar la esencia de los personajes. Y es una serie que propone contar una historia local, que es real, pero de una forma más profunda, como un pasito más allá. Vamos a contar que hay humanos detrás de los barrabravas, hay humanos detrás de los futbolistas, y qué pasa con las historias que hay por detrás, en esta hermandad que es este dúo de protagonistas que tenemos, que empiezan hermanados, y hay una guerra y una gran ambición que después interviene entre ellos y genera esta discordia, que después va a ser siempre una búsqueda de volver a ese reencuentro. Y así con cada historia que se presenta. Personalmente, también creo que vamos a coincidir con esto en la posibilidad de retratar el universo femenino dentro de una historia que es tan masculina, tan contada desde el lugar animal, todas esas escenas que están compuestas por los barrabravas, o por los futbolistas, o por los directores del club. Y tener esta posibilidad de acercar esta emotividad, el afecto, el amor, y despertar qué pasa con estas mujeres, qué es lo que despiertan en estos personajes y con estas historias que se van desenvolviendo a raíz de estos encuentros. Y por último, yo viniendo de una familia de fútbol, es la primera vez en 14 años que actúo que me proponen un personaje para encarnar a la mujer de un futbolista, algo que yo vi en casa porque mi vieja ha acompañado a mi papá en toda su carrera y ha sido madre de hijos futbolistas. Entonces, habiendo crecido incluso frente a un semillero de fútbol como es Renato Cesarini en Rosario, todas esas experiencias me ayudaron a componer un personaje que, bueno, hoy ya es una mujer hecha y derecha, pero todos los personajes los trabajamos, o yo los trabajo desde sus raíces. Ella es una chica de barrio, se crió cerca de ese club, estuvo de novia, tuvo una relación con uno de los personajes, y esa relación se retoma, digamos, a su retorno. Entonces es complejo, pero además de ser complejo es íntimo, que es lo que me gusta de esta serie.

―Hablás de la verdad, de actuar desde la verdad. Hace tiempo que nosotros venimos viendo la construcción de los barrabravas desde los medios y no vemos todo esto que muestra la serie. ¿Cómo fue para vos, como actriz, correrte y sacarte el chip, más allá de lo que está en el guion, y construir con verdad el personaje, pero alejado de todo esto?

―Construir con verdad un personaje creo que es el compromiso más grande que tiene un actor. Y desde este lugar fue muy fácil abordarlo, con una contención tan profesional, no solo desde la dirección: el director de fotografía, el equipo de Prime, el coacheo que hemos tenido en diferentes secciones. O sea, había un coacheo para cuando tenías escenas sexuales, había un coacheo para cuando había escenas con violencia de género. Fue todo abordado con mucho respeto y esto ha hecho nuestro trabajo seguramente mucho más fácil.