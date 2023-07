La China Suárez estrenó una canción con claras indirectas a Rusherking

Hacía rato que sus fans y seguidores lo estaban esperando. De hecho, hubo algunos adelantos que dejaron entrever mas o menos de qué iba la nueva canción de Eugenia “La China” Suárez. Y luego de tanta ansiedad, finalmente se develó el misterio. La nueva canción se llama Desaniversario. En la previa al lanzamiento, ella había expresado: “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”. Vale señalar que este es su segundo adelanto como solista de su primer álbum de estudio. Hasta ahora no ha trascendido mucha información sobre su debut como cantante, pero hace apenas semanas fue que, notablemente emocionada, anunció su carrera luego de haber firmado su primer contrato con una discográfica.

Pues bien, tal como se esperaba y se rumoreaba, la canción tiene un destinatario claro y no es otro que su ex, el cantante Rusherking. Aunque ella no lo diga ni lo reconozca, eso está claro y lo sabe hasta el más distraído. “Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo, pero a cambio solamente recibí este desaniversario”, canta ella en el estribillo del tema. Hay que señalar, además, que la canción tiene su propio videoclip: allí se la ve a ella por la orilla del mar, deshojando un ramo de girasoles, oh casualidad, mismas flores que aparecen en Perfecta, la canción que Rusherking escribió para ella cuando estaban en el apogeo de su amor (es más, en ese videoclip la protagonista es la China). Por si faltara más, otra parte de la canción reza: “Podría jurar que, a pesar de este dolor, mi corazón no te olvida, podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacías, que las canciones que me llevan a vos ahora son de despedida”.

Entre tanto, mientras los rumores que la vinculan amorosamente con Lauty Gram no cesan, ella dejó en claro que no quiere volver a enamorarse. En un vivo de Instagram, dijo: “No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme (…). Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños”.