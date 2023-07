Fran Mariano, otro paciente de Aníbal Lotocki internado

Con la desazón y la conmoción aún frescas por todo lo que significó en el ambiente y en el medio la internación y la delicada situación que está atravesando Silvina Luna, acaba de conocerse otra alarmante noticia. Y es que internaron de urgencia a Fran Mariano, un reconocido exparticipante de Cuestión de peso. Y por si fuera poco, resulta que Mariano fue paciente y pasó por las manos del Dr. Aníbal Lotocki, quien se encuentra en el centro de las polémicas y de los problemas, dado que fue quien operó a Silvina Luna hace años y a partir de eso fue que la actriz empezó a tener serios problemas de salud. En el caso de Mariano, ingresó al hospital durante la jornada de ayer. Él había estado en televisión dando algunas entrevistas, y allí se había expresado respecto a las denuncias que hizo contra Aníbal Lotocki luego de que el profesional se proclamara inocente por las acusaciones de mala praxis que tiene de varios famosos, entre ellos la ya conocida de Silvina Luna. Por ejemplo, contó que tiene tres operaciones realizadas por Lotocki, y expresó: “Es un caradura. Jamás me dijo ‘no soy cirujano’. Siempre se vendió como un cirujano plástico. Yo puedo asegurar que él miente. Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer. Fui para afinarme un poco la nariz y hacerme el mentón. Él me dijo ‘te rellenaría un poquito los pómulos’. A mí me parecía muy femenino, entonces le dije que no. Pero él me dijo: ‘te inyecto solución fisiológica, eso es agua y en diez minutos desaparece, para que veas. Si te gusta cómo te queda te lo hago, sino no’. Me inyectó, con un dolor terrible, y le dije que no porque no me gustaba. Yo me negué”. Y también agregó: “Yo tenía 20 años, mamá había fallecido hacía poquito, yo estaba en una depresión tremenda y él era como un padre para mí. Ahí es cuando entré al consultorio solo por la nariz y el mentón. Él no tenía anestesiólogo, hacía todo él, era como un kiosquito, no una clínica. Me levanté en medio de la cirugía con un dolor que nunca había sentido en mi vida”. El periodista Juan Etchegoyen, quien iba a entrevistarlo y no pudo dada la internación, compartió algo de lo que le expresó Fran Mariano: “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”.