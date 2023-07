La indirecta de la China a Pampita

Eugenia “la China” Suárez atraviesa un momento pleno, a juzgar por lo que expresa en sus distintas redes sociales. Siguen a full los rumores que la vinculan con Lauty Gram, mientras se encuentra en el país vecino de Uruguay por motivos laborales, dado que está filmando la película Parking. Y justamente desde allí es que mandó una indirecta a Carolina “Pampita” Ardohain. En sus redes compartió una particular historia. “Bueno, acabo de llegar a filmar al set... al motor (por el motorhome), y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: ‘Te compusimos una canción’. A ver”, se la escucha a ella, entre risas. Luego, se escuchan las estrofas que sus amigas y compañeras de trabajo ―arrobadas en la historia― le dedicaron y armaron. “Dice así: En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la PQLP”, se escucha cantar a las mujeres. Eugenia cierra el video diciendo: “Con qué poco nos divertimos, ¿no? Boluda, temazo, me encanta que me dediquen canciones”. Hay que recordar que en 2015, mientras la China y Benjamín Vicuña filmaban El hilo rojo, se produjo la escandalosa separación entre Pampita y Benjamín Vicuña. Ocurrió que, uno de los días de grabación, Pampita cayó de sorpresa al set para sorprender a su exmarido, y cuando entró al motorhome de este, se encontró con él y la China en pleno acto sexual. Así las cosas, todo hace pensar que no fueron para nada inocentes el chiste y las imágenes que compartió “la China” en sus redes, haciendo referencia, justamente, al bendito motorhome.