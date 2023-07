Marina Castillo: “Estar haciendo tele lleva un montón de gente al teatro independiente”

El 2023 vino con todo para Marina Castillo, que está teniendo mucha repercusión con Doris, personaje de ATAV 2 (en dupla con Gloria Carrá), y que volvió al escenario con Feita, que el sábado se presentará en Telón Negro, teatro de nuestra ciudad. Con ella habló diario Hoy sobre este gran presente.

―¿Cómo estás viviendo este momento? Estás con Feita, estás de gira, estás en ATAV 2 en la pantalla…

―La verdad que es un momento muy hermoso por varias cosas, por todo lo que estás diciendo y también porque yo vengo hace mucho tiempo trabajando y bueno, como que es un poco el momento de cosechar ese laburo en todo sentido, tanto en teatro como en redes y en lo de la tele, así que es un momento re hermoso que vengo soñando hace un montón. Y sí, la verdad que estaba buenísima la oportunidad que tuve de poder hacerlo, porque siempre me llaman para hacer humor y la verdad que ATAV no es humor, y que me llamen para una tira así está buenísimo, y el desafío de trabajar con actores como Federico D’Elía, como Gloria, que son actores muy buenos, así que para mí estuvo re bueno ese proyecto. Y Feita también, si bien la venía haciendo desde el 2021, ahora tuvo su gran salto de gente, porque bueno, también estar haciendo tele y acompañarlo con las redes lleva un montón de gente al teatro independiente, así que está buenísimo. Vengo agotando las funciones en Buenos Aires y siempre que podemos la vamos llevando a distintas partes del país; es una obra que está pensada para eso, así que también viene re bien por suerte, superagradecida.

―¿Cómo surgió Feita?

―A Feita la iba a estrenar en el 2020, pero con la pandemia, como todas las cosas, quedó guardada. Fue en un momento en que yo decido dejar de trabajar, en otro trabajo que tenía, que no tenía que ver con mi pasión, con mi profesión. Trabajaba en una oficina, en el Estado, en Arba, y decido dejar ese trabajo de 13 años para dedicarme solo a la actuación. Entonces el proyecto, la obra, habla de esas etiquetas, esos parámetros de conducta, esas estructuras que por ahí te ponen la familia, la sociedad. Esto del trabajo seguro, lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer, o lo que sos o lo que no sos. Y cómo romper con eso y poder ir en búsqueda de la propia libertad y el propio deseo. Así que habla de eso, surgió en ese momento de mi vida.