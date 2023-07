Nueva cadena de oración por Silvina Luna

Si hay algo de lo que puede jactarse Silvina Luna, a juzgar por lo que se habla y dicen los famosos y las celebridades, es que es una persona muy querida en el medio. Porque aquí y allá todos expresan mucho cariño y amor por ella, y más ahora, debido a su delicada situación de salud. Así las cosas, durante la tarde-noche del sábado se conoció la triste noticia de que habían tenido que intubarla nuevamente, y que estaba muy dolorida. Fue su amigo Gustavo Conti quien dio a conocer el hecho. En sus redes escribió: “Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella. Volvieron a intubarla, hoy tuvo una desmejora, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla”.

Pues bien, a poco de conocerse esa nueva situación, muchos famosos empezaron una nueva cadena de oración por Silvina. De esa manera, las redes se inundaron de mensajes de amor, fuerza y afecto. Anamá Ferreira fue una de las primeras en manifestarse. Escribió, junta a una imagen de figuritas de santos: “No dejen de orar, hoy con más fuerza, por Silvina Luna”. Por su lado, el director José María Muscari compartió una foto junto a la intérprete y escribió: “Vamos todos. Cadena de oración por Silvina Luna”.

Marian Farjat, por su lado, le dedicó un largo posteo en el que expresó: “No puedo creer lo de Silvina Luna. Recemos por ella así sale de esta, tuve la oportunidad de conocerla, compartir varios eventos juntas y la verdad superprofesional siempre y sobre todo gran persona”. Y agregó: “Nunca me voy a olvidar cuando en 2016 me dijo ‘no te operes nunca’, y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve la mala praxis, hay que escuchar a los mayores o personas con experiencia siempre... te quiero Sil, fuerza y vos podés, reina”. El mensaje estuvo acompañado del hashtag “#SilvinaLuna”, que, de hecho, fue tendencia durante toda la jornada del domingo. Por su lado, la activista Flavia Pop compartió una foto de la actriz y comentó: “El momento más difícil. Fuerza, Silvina”.

La panelista Estefi Berardi también se sumó y escribió en Twitter: “Volvieron a intubar a Silvina. Ayer y anteayer venía bien, pero hoy desmejoró. Pedimos cadena de oración, la está luchando”. Lo mismo el conductor Guillermo López, quien junto a una foto de la actriz, publicó dos emojis: uno de unas manos en posición de rezar y otro de un corazón rojo.