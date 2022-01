El actor francés Gaspard Ulliel murió en un accidente de esquí

El actor francés Gaspard Ulliel murió este miércoles luego de sufrir un accidente de esquí, según anunció su familia en un comunicado de prensa enviado a la Agence France-Presse (AFP).

El martes, Ulliel, que tenía 37 años, había sido trasladado en helicóptero al Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Grenoble tras chocar con otro esquiador en el cruce de dos pistas. Según la gendarmería, su estado se consideraba muy crítico.

El actor, de amplia trayectoria en el cine francés, saltó mundialmente a la fama en 2014 cuando interpretó al célebre diseñador de moda Yves Saint Laurent en la biopic de Bertrand Bonello. En 2017 ganó el premio César al mejor actor por su papel en Just the end of the world, de Xavier Dolan. También había comenzado una carrera en el extranjero, gracias a la cual participó en la miniserie de Marvel moon knight.