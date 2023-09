El actor Russell Brand, acusado de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional

Durante la jornada de ayer, se conoció que el actor británico Russell Brand fue acusado por cuatro mujeres de violación, maltrato emocional y agresiones sexuales, según se desprende de un informe conjunto de The Sunday Times, The Times y Channel 4. De acuerdo a los testimonios, los hechos ocurrieron entre 2006 y 2013. Las cuatro personas denunciantes prefirieron mantener el anonimato. Según señala The Times, solo cuatro mujeres se animaron a describir las situaciones que atravesaron junto con el actor, pero los periodistas adelantan que trabajaron con cientos de fuentes y muchas señalan algún tipo de “abuso físico y emocional, acoso sexual o intimidación”. Por su lado, el día viernes, el actor, que se hizo famoso por haber estado casado con Katy Perry entre 2010 y 2012, hizo su propio descargo por adelantado. En un video dijo, entre otras cosas: “Cuando estaba en el cine, y tal como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo. Durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absolutamente, siempre, consensuadas”.