El adiós a Ricardo Iorio

A los 61 años, el cantante y guitarrista Ricardo Iorio dejó este mundo para irse de gira eterna. Vale mencionar que fue una figura fundamental de la música heavy metal en Argentina y, además, supo liderar agrupaciones emblemáticas como lo fueron V8, Almafuerte y Hermética.

La triste noticia la brindó el abogado de la estrella llamado Juan Vitalini que dialogó con una radio de alcance internacional y que expresó de la siguiente manera: “Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca. Intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia. Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho. Se acostó. Llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto. Cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”. De acuerdo a lo que contaron, luego de haber sido atendido por los médicos que lo asistieron, ya no se pudo hacer nada: “Llamaron a la ambulancia y cuando llegó estaba fallecido”. Todo esto ocurrió en el municipio de Coronel Suárez.

Asimismo, un documento oficial rezaba: “Se recibe llamado al teléfono de emergencias procedente de la sala médica local, solicitando personal policial en el campo donde reside Ricardo Iorio en zona rural de Coronel Suárez, a 80 kilómetros de esta, dando cuenta que habría fallecido. Motivo por el cual se da aviso inmediato a personal jurisdiccional por corresponder jurisdicción”

En los últimos años, el guitarrista, cantante y compositor estuvo al frente de diversas agrupaciones, pero también lanzó su carrera profesional como solista y estaba inmerso en una gira promocional a propósito de su último trabajo discográfico. Para este trabajo estuvo acompañado por un grupo de músicos que también trabajaron en la composición, producción, y grabación de los discos.

Desde hacía unos años, el músico había decidió vivir en las afueras de la provincia y estaba alejado de los flashes mediáticos, salvo cuando estaba inmerso en la promoción de sus trabajos.

Los famosos lo despidieron a través de las redes sociales. De esta manera, el líder de Los Pericos, Juanchi Baleiron, despidió a su amigo “No lo puedo creer... veníamos charlando cada tanto. Estaba lleno de proyectos, giras... en noviembre iba a grabar el disco nuevo. No lo puedo creer”. También Andrea Álvarez, que escribió: “Me pone mal la muerte de Iorio, un tipo polémico, oscuro, pero también con una luz... (Nadie es una sola cosa). Amado por mucha gente del metal y amante el de la música. Que descanse en paz”.

Almafuerte, otro ícono inolvidable

Tras su alejamiento de Hermética, Ricardo Iorio aprovechó para reunirse con Claudio Marcielo y Claudio Cardaci y le dieron forma a Almafuerte. De esta manera, el hombre se centró en la figura como cantante.

Trabajaron para lanzar el álbum Mundo guanaco, en 1995. Trabajo que fue compuesto por canciones propias y otras reversiones de índole folclórica. Luego llegó el segundo disco de estudio llamado Del entorno, que fue producido por Flavio Cianciarulo. Por aquel entonces, Ricardo comenzó a dar entrevistas en profundidad donde realizaba comentarios poco felices. Una vez habría sucedido con opiniones antisemitas y otras posiblemente en defensa de los levantamientos de Seineldin.

Por otro lado, presentaron los discos Ultimando, Piedra libre y Toro y pampa. También grabaciones en otros soportes como el DVD. Con el cambio de milenio, Iorio hizo su paso por la carrera solista, pero su agenda siempre tuvo lugar para volver a Almafuerte, que tocó de forma intermitente hasta hace poco.

La carrera como solista

Con el cambio de milenio, Ricardo Iorio lanzó su primer disco solista, llamado Ayer deseo, hoy realidad, que fue un trabajo con versiones del rock nacional. Esto fue una suerte de homenaje al género con el que creció y es por ello que eligió canciones inherentes a la obra de Pappo, Almendra, Vox dei, Manal, entre otros.

Luego editó el disco Tango y milongas, para también volver a reincidir en la producción y grabación de canciones inéditas y covers en Atesorando cielos.

Ya en 2016 presentó su nueva formación, que supo acompañarlo mientras se desempeñaba como solista. Así fue que formó una banda junto a Walter Adrián Martínez, Alejo León, Joana Gieco, Facundo L. León y Rubén Martínez. Luego de la pandemia lanzó Avivando la llama de la ley natural con casi veinte temas, que también fue grabado en un streaming.