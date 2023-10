El juicio de Amber Heard contra Johnny Depp

Netflix se ha puesto manos a la obra para crear una serie sobre lo que fue el juicio de divorcio entre los actores Amber Heard y Johnny Depp, que estuvieron casados por tres años, pero todo terminó de la peor manera.

Sucede que ambos tuvieron una pelea fatal y culminó en un espiral de violencia que fue televisada. Asimismo, ambos se denunciaron por golpes, violación, abuso sexual y hasta llamaron a todos sus ex para que pudieran testificar. Es por eso que Elon Musk y un actor independiente fueron llamados para que dieran su voz sobre cómo era la mujer que, a su vez, llamó a las ex de Depp para que dieran cuenta de cómo practicaba violencia. Sin embargo, la modelo internacional, Kate Moss, y la actriz Winona Riders solo dieron palabras de amor y gratitud hacia el hombre que no debía mirar fijamente a su exmujer.

El documental sobre el proceso legal, que fue realizado en tres capítulos, muestra las jornadas judiciales, el paso de los testimonios y cómo fueron actuando los involucrados. Vale mencionar que, en una de las tantas peleas que mantuvieron, la expareja pasó todos los límites. Sucede que ella le cortó uno de los dedos, por lo que llamaron a un médico que dio cuenta de la violencia que ambos se aplicaron.

En estos tiempos de documentales y narrativas este caso real fue mostrado paso a paso. Recordemos que, cuando sucedió, fue televisado a pedido de las partes. Esta historia de Hollywood dio cuenta de los conflictos legales que aparecieron en un matrimonio que terminó de forma turbulenta. La entrega audiovisual estuvo a cargo de Emma Cooper, reconocida por su trabajo en El misterio de Marilyn Monroe. Para esta ocasión en la que trabajó, sobre en lo que fue el divorcio del año en el 2022, la mujer tomó las cintas inéditas que dan cuenta de las voces de los protagonistas en un relato pleno donde cuentan las circunstancias de maltrato y difamación que se propinaron.

Vale mencionar que el juicio duró seis semanas y fue el comedero de los medios de comunicación más una amplia actividad en las redes sociales. El proceso legal fue un fenómeno social que se convirtió en una suerte de película donde crecía con la atención de todo el mundo. Como resultado, la justicia le dio la razón a Depp y la mujer debió indemnizarlo con una suma que se destinó a una organización social. Actualmente, el actor trabaja en una banda musical junto a sus amigos, ejerce la actuación y también la producción. Por su parte, su exmujer está en España radicada junto a su esposa e hija. También volvió al ruedo y vive con un bajo perfil.