Las estrellas votaron

En una jornada de celebración, como lo es poder elegir a quienes dirigen el destino de un país, los famosos también cumplieron su deber cívico. A pesar de tener 96 años, y estar eximida para emitir sufragio, Mirtha Legrand lo hizo y declaró ante la prensa convocada por su asistencia. “Votó rápido”, le comentó una cronista, “rapidísimo, yo sabía qué iba a votar ya. No hubo duda. Amorosa la mesa, todos divinos”, arrancó y continuó con algunas palabras sobre su programa. Cuando le preguntaron si era una alegría votar, respondió “me encanta, mirá, yo tengo edad para no votar, pero sigo votando. Solo falté una vez por motivos personales”. Y finalizó su conferencia improvisada diciendo que iba a llamar a quien gane. También se refirió al contacto que tuvo con Susana Giménez durante la jornada, y que la convenció para que vaya a su programa “recién me mandó un WhatsApp, iba a votar. Me preguntaba quién te parece que va a ganar y yo a ella”.

Justamente Susana, también emitió su voto. Si bien hace tiempo que está viviendo en Uruguay, donde en diciembre de este año realizará su despedida de los escenarios con Piel de Judas, llegó hace unos días para votar y celebrar los 61 años de su hija Mercedes. Durante la promoción de este evento se animó a decir a quién iba a votar “Patricia, para todo el mundo”, con su deseo de que Bullrich sea la próxima presidenta de Argentina. La conductora y actriz dijo antes de ingresar al cuarto oscuro que volvía pronto a Uruguay para preparar todo para el teatro y reafirmó, de manera sutil, que su voto era el que ya había mencionado hace algunas semanas.

Tinelli votó con Lolo, su hijo más pequeño

Marcelo Tinelli es otra de las estrellas que se acercaron al mediodía a elegir a su candidato a presidente. Y no lo hizo solo, al contrario, fue muy bien acompañado.

En una historia de Instagram, escribió “ya votamos con mi compa”, refiriéndose a Lorenzo, el más pequeño de sus hijos, fruto de su relación con Guillermina Valdéz, con quien asistió a la institución educativa en donde dejó su voto.

Horas antes compartió imágenes de una cena con sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Juana, Francisco y Lolo, donde, seguramente, la política, también fue parte de la charla. El posteo se completaba con un hermoso mensaje y muchos corazones “noche maravillosa con mis 5 hijos, yerno y amigos. Los amo tanto y me hacen muy feliz. Disfruto mucho estar con mis amores”.