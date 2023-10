Los protagonistas de From revelan detalles sobre la nueva temporada

Ya está disponible en Latinoamérica el gran estreno de la segunda temporada de From en Universal+.

El thriller que se sumerge en el misterio y la paranoia que se esconden dentro de una pequeña comunidad que habita un oscuro pueblo regresa con una segunda entrega y hasta el gran maestro del terror, Stephen King, declaró ser fan y la consideró una de las más prometedoras series de los últimos tiempos. Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Scott McCord y Elizabeth Saunders, protagonistas de la propuesta, revelaron detalles en exclusiva a diario Hoy.

La ficción creada por John ­Griffin (Crater) está protagonizada por Perrineau (Lost), Sandino Moreno (The Twilight Saga: Eclipse), Bailey (Once upon a time) y David Alpay (The lottery). El reparto principal lo completan Saunders (Girl), Scott McCord (Spider), Ricky He (The good doctor), Chloe Van Landschoot (Liminal), Pegah Ghafoori (Brave kids run), Corteon Moore (Terror train), Avery Konrad (Honor society), Hannah Cheramy (Colossal), Simon Webster (Most dangerous game), entre otros.

From adentra al espectador en un recóndito y terrorífico pueblo que atrapa a todas aquellas personas que lo visitan. Cuando los miembros de la familia Matthew deciden emprender lo que suponía ser un simple viaje en carretera, su vida dará un giro macabro al decidir desviarse de su camino y pasar por un pueblo del que no podrán salir. Mientras los Matthew buscan una salida y van conociendo a los habitantes de este extraño lugar, descubrirán que algo inesperado amenaza a sus residentes al caer el sol. Rodeados por un bosque que esconde numerosos secretos, deberán encontrar la forma de escapar antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de cada episodio, la serie pone al filo del suspenso e intriga al televidente, empleando los mejores recursos del género, mientras va resolviendo las incógnitas que se deslizan en cada emisión.

—¿Cuál creés que fue la gran ­contribución a From del director Jack Bender?

—Harold Perrineau: Oh, esa sería una larga lista de sus grandes contribuciones, ya a esta altura Jack es un director con muchas habilidades. Él realmente sabe cómo contar la historia, él ha estado dirigiendo desde hace mucho tiempo, es tan talentoso y tan astuto que sabe perfectamente como contar las historias, y cómo contarlas a través de un largo período de tiempo. Habiendo dicho esto, Jack Bender es también un fantástico artista, tengo al menos 3 de sus obras colgadas en mi casa. Tiene un estilo visual y un coeficiente intelectual visual que le da a la serie un look y una sensación que es muy atractiva, hermosa y extravagante. Solo para empezar, esas cosas son muy buenas de él, sin mencionar la clase de liderazgo que tiene, lo artístico, el trabajo duro. Yo creo que Jack Bender es nuestra “salsa secreta”. Creo que sin Jack tendríamos un gran show, pero él es nuestro ingrediente secreto para que la serie realmente funcione y sea un éxito. Amo a Jack Bender.

—¿La gente que vive en la ciudad de From está viva? ¿Cuál sienten que es el factor de miedo que mantiene la atención del espectador?

—Elizabeth Saunders: Yo creo que sí están vivos. ¿Dónde están viviendo? es lo que a veces me pregunto. Y creo que el factor de miedo es diferente para cada persona. Para algunos son los monstruos, pero creo que hay una dicotomía entre lo interno y lo externo que no se une, y no está claro de dónde viene esa amenaza. Y la idea de que es potencialmente cambiante, los monstruos cambian, los vemos cambiar, también el hecho de que los árboles se acerquen; así que creo que el suspenso y el hecho de que este todo tan cerca de la piel es el factor de miedo que más atrae a los espectadores.

—Scott McCord: Coincido, es ­exactamente eso. Yo solo haría énfasis en esa oscuridad que hay dentro de cada uno que está tan cerca de la piel, que para mí algunas veces es lo más aterrador de todo el día, lo que son capaces de hacer cualquiera de esos personajes, o cualquiera de esas personas de la ciudad.

—ES: ¡Unos buenos monstruos aterradores, son excelentes!

—Muchos pueblos de Estados ­Unidos resuenan en la ciudad de From, con ese sentimiento de nación abandonada. ¿Creen que es un reflejo de la sociedad actual?

—Eion Bailey: Sí creo que es un reflejo de la sociedad actual. Estoy seguro de que hay muchas ciudades como la de From en países del mundo, lugares de los que sientes que no puedes salir, estás estancado y todo el sistema que hay alrededor de ti, está para mantenerte en ese lugar y no puedas moverte, ­ascender.

—Catalina Sandino: Siento que esta serie, en algún nivel, les resuena a todos aquellos que estos últimos años estuvieron atravesando estar separados de otros, que nos dijeron que el mundo fuera de nuestros hogares no era seguro; sí, esto se relaciona directamente con la serie. Todas esas criaturas que te atraparán y te matarán si sales. Y sí, a todos nos contaron esa historia los últimos años. Realmente aprecio la alegoría de esta serie sobre este tema y el nivel con que lo hace. La ciudad de From es, de alguna manera, todas las ciudades, y esa gente somos, de alguna manera, todos nosotros.