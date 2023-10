Continúa la guerra entre Lucas Bertero y Flor de la V

La feroz y polémica pelea entre Lucas Bertero y Flor de la V parece no tener fin. Al menos no en el mediano plazo.

Ahora se suma una contendiente al asunto. Se trata de la periodista y panelista Laura Ubfal, quien consultada sobre la pelea expresó, en clara defensa de Flor de la V: “Son cosas del laburo. Yo estuve en 20 paneles y siempre algo pasa, una contestación, pasa con todo el mundo, pero seguimos siendo compañeros. A esta altura me parece un hostigamiento. Yo la verdad que tengo la mejor con Flor, la conozco desde hace mucho tiempo y es una compañera fantástica”. Y agregó: “Yo lo respeto a Lucas, no lo conozco, nunca hablé con él personalmente. Cada uno tiene su vivencia, yo no sé si le pasó solamente en la tele o si la conocía fuera de la tele. No tengo la menor idea”. Vale señalar que Laura y Ubfal son compañeras de programa.

Así las cosas, Bertero no lo dejó pasar por alto y, luego de que salieran al aire las declaraciones de Ubfal en Socios del Espectáculo (El Trece), se comunicó con la periodista Paula Varela, que compartió lo que le expresó: “Ubfal miente, me conoce desde que ella hacía la Linterna en radio y empezó a hacer su columna en Intrusos cuando aún yo estaba”. Y agregó: “¿Hostigamiento? ¡Por favor!, no tiene ni idea del daño que me hizo. Debería chequear antes de opinar, chupamedias de Flor de la V".

Él ya había comentado más durante la semana sobre la tensa e incómoda relación que tenían con la conductora en el último tiempo.

“El maltrato era al aire, la gente me escribía, ¿por qué te dejás maltratar?, ¿por qué te dejás cortar? No te dejan hablar. Y un día me bloquea de las redes. Llego a casa y aviso a la producción, la conductora me bloqueó, y me bloqueó de WhatsApp. Y ahí ya supe que no volvía más”.

Vale recordar que apenas se desató la polémica —Bertero fue desafectado del programa a comienzos del año pasado y nunca quedaron del todo claros los verdaderos motivos— él publicó un fuerte descargo en donde, entre otras cosas, expresó: “Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente”. Hasta ahora, en medio de toda la controversia, Flor de la V no dijo más que algún mensaje al aire en su programa. Seguramente esta historia continuará.