Aumentan los rumores sobre la separación de Daddy Yankee

Las crisis maritales y amorosas parecen estar a la orden del día entre las celebridades. Durante los últimos días se avivaron los rumores de que las celebridades Daddy Yankee y Mireddys González estarían llegando al fin de su relación. Esto ocurre luego de que ambos dejaran de seguirse el uno al otro en sus respectivas cuentas de Instagram. Vale señalar que ellos están casados desde 1995 y constituyen una de las parejas más estables del entretenimiento latinoamericano.

Ocurre que, además de dejarse de seguir mutuamente en las redes, ella dejó mensajes más que sugerentes. Por ejemplo, escribió: “En mi currículum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”, “No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”, “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”, estos fueron solo algunos de los inquietantes mensajes que dejó en sus historias.

A esto se suma una llamativa publicación de la hija de la pareja. Jesaeelys Ayala González, compartió: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”. Además, anunció el mes pasado que se muda a Puerto Rico tras residir en Orlando, Florida, durante casi seis años.

En medio de todos los rumores, el reggaetonero reapareció en sus redes después de un buen tiempo. Y lo hizo no para decir algo respecto a estos rumores, sino para publicitar un nuevo proyecto en el que estuvo vinculado. Se trata de su rol como productor de una serie que se estará estrenando prontamente en Netflix.

Si bien la pareja siempre fue muy cuidadosa de su privacidad e intimidad y nunca tuvieron mucha actividad en las redes, mostrando su relación, hace unos meses, en marzo, celebraron un nuevo aniversario y lo compartieron en las redes. Habrá que esperar a ver cómo sigue todo y si hay una confirmación o no respecto a su ruptura.